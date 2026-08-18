Авто, якого не існувало: BMW показала заряджений X5 M 2000 року (фото)

Кросовер BMW X5 першого покоління ніколи не мав зарядженої М-версії. Тепер баварський виробник вирішив це виправити.

BMW показала, яким би міг бути кросовер X5 M першої генерації. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Незвичний тюнінг BMW X5 2000 року німецький автовиробник виконав спільно із ательє Kith. Під капот кросовера встановили знаменитий 5,0-літровий V10 від седана BMW M5 E60.

Кросовер оснастили 5,0-літровим 507-сильним V10 Фото: BMW

Двигун розвиває 507 к. с. та 520 Н∙м, а також доповнений спортивним вихлопом. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Крім того, доопрацювали підвіску BMW X5 та встановили ефективніші гальма від BMW M Sport.

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Відрізнити заряджений кросовер BMW X5 E53 можна за масивнішими бамперами, обвісом та розширеними крилами. До того ж, автомобіль занизили та встановили більші колісні диски.

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Салон оздобили шкірою та алюмінієм Фото: BMW

Салон BMW X5 зберіг знайоме компонування, проте спеціалісти Kith покращили його оздоблення — використали дорогу шкіру та полірований алюміній. Кросовер BMW X5 M поки що залишиться в єдиному екземплярі — його не планують виробляти навіть лімітованою серією.

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