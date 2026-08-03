Електричний M3 і флагманський кросовер: BMW наводнить ринок новинками (фото)
BMW масштабно оновлює модельний ряд. Очікуються нові седани, спорткари і кросовери як із двигунами внутрішнього згоряння, так і з електричними установками.
У найближчі півтора року дебютують понад десяток нових та оновлених BMW. Про це повідомляє сайт Motor1.
BMW продовжить розвиток стилістики Neue Klasse, яка дебютувала на моделях iX3, i3 та X5. Зокрема, до кінця року такий дизайн отримають новий BMW 3 Series наступного покоління та електрокросовер BMW iX4 – 469-сильний наступник X4 та спортивний побратим iX3.
Головною новинкою 2027 року стане кросовер BMW X7 другого покоління. Флагманську модель запропонують як в бензиновому виконанні, так і в електричному варіанті iX7. Авто також виконають у стилі Neue Klasse.
Лінійку BMW i3 поповнять універсал та заряджена М-версія потужністю понад 700 сил. Великий седан BMW 7 Series отримає розкішну топову модифікацію від Alpina.
Крім того, наступного року оновлять BMW 5 Series та X1. Не виключено, що електричний кросовер BMW iX1 виділять у окрему модель.
У кінці 2027 або на початку 2028 року дебютують новий купе-кросовер BMW X6, а також електричні купе та кабріолет BMW i4.
До речі, кардинальне оновлення модельного ряду починає і Chevrolet. Очікуються пікапи, кросовери та спорткари.
Також Фокус писав про новий спортивний універсал BMW потужністю понад 600 сил.