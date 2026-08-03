Електричний M3 і флагманський кросовер: BMW наводнить ринок новинками (фото)

BMW масштабно оновлює модельний ряд. Очікуються нові седани, спорткари і кросовери як із двигунами внутрішнього згоряння, так і з електричними установками.

У найближчі півтора року дебютують понад десяток нових та оновлених BMW. Про це повідомляє сайт Motor1.

BMW iX4 Фото: autoevolution.com

BMW продовжить розвиток стилістики Neue Klasse, яка дебютувала на моделях iX3, i3 та X5. Зокрема, до кінця року такий дизайн отримають новий BMW 3 Series наступного покоління та електрокросовер BMW iX4 – 469-сильний наступник X4 та спортивний побратим iX3.

BMW X7 Фото: Autocar

Головною новинкою 2027 року стане кросовер BMW X7 другого покоління. Флагманську модель запропонують як в бензиновому виконанні, так і в електричному варіанті iX7. Авто також виконають у стилі Neue Klasse.

BMW i3 стане універсалом Фото: autoevolution.com

Лінійку BMW i3 поповнять універсал та заряджена М-версія потужністю понад 700 сил. Великий седан BMW 7 Series отримає розкішну топову модифікацію від Alpina.

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Крім того, наступного року оновлять BMW 5 Series та X1. Не виключено, що електричний кросовер BMW iX1 виділять у окрему модель.

BMW X6 Фото: youtube.com/theottle

У кінці 2027 або на початку 2028 року дебютують новий купе-кросовер BMW X6, а також електричні купе та кабріолет BMW i4.

До речі, кардинальне оновлення модельного ряду починає і Chevrolet. Очікуються пікапи, кросовери та спорткари.

Також Фокус писав про новий спортивний універсал BMW потужністю понад 600 сил.