Новий Corvette та відроджений Camaro: Chevrolet наповнить ринок сучасними моделями (фото)

Chevrolet кардинально оновить модельний ряд. Очікуються нові спорткари, плагін-гібриди та седан.

У найближчі роки концерн General Motors презентує одразу кілька нових моделей Chevrolet. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Chevrolet готує новий седан

Інформація про новинки з’явилася у п’ятирічному плані розвитку Chevrolet. Стратегія бренду зміниться – більше уваги приділятимуть моделями з двигунами внутрішнього згоряння, ніж електромобілям.

Первістка у новій лінійці вже розсекретили — це пікап Chevrolet Silverado наступного покоління, якого почнуть випускати із жовтня. Він отримає двигуни V8 нової генерації об’ємом 5,7 та 6,6 л.

Chevrolet Equinox матиме плагін-гібридну версію Фото: General Motors

Мотори цього ж сімейства з’являться під капотом відродженого Chevrolet Camaro. Спорткар збудують на задньопривідній платформі, яку також використовуватимуть новий Cadillac CT5 та седан Buick.

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Chevrolet Corvette C8 отримає наступника Фото: General Motors

Крім того, стало відомо, що до кінця п’ятирічки очікуються новий Chevrolet Corvette C9, а також таємничий седан Chevrolet.

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