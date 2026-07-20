Новий Corvette та відроджений Camaro: Chevrolet наповнить ринок сучасними моделями (фото)
Chevrolet кардинально оновить модельний ряд. Очікуються нові спорткари, плагін-гібриди та седан.
У найближчі роки концерн General Motors презентує одразу кілька нових моделей Chevrolet. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Інформація про новинки з’явилася у п’ятирічному плані розвитку Chevrolet. Стратегія бренду зміниться – більше уваги приділятимуть моделями з двигунами внутрішнього згоряння, ніж електромобілям.
Первістка у новій лінійці вже розсекретили — це пікап Chevrolet Silverado наступного покоління, якого почнуть випускати із жовтня. Він отримає двигуни V8 нової генерації об’ємом 5,7 та 6,6 л.
Мотори цього ж сімейства з’являться під капотом відродженого Chevrolet Camaro. Спорткар збудують на задньопривідній платформі, яку також використовуватимуть новий Cadillac CT5 та седан Buick.
У 2028 році кросовери Chevrolet Trax та Blazer EV пройдуть оновлення, а Chevrolet Equinox і Silverado отримають плагін-гібридні модифікації.
Крім того, стало відомо, що до кінця п’ятирічки очікуються новий Chevrolet Corvette C9, а також таємничий седан Chevrolet.
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