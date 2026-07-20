Новый Corvette и возрожденный Camaro: Chevrolet наводнит рынок современными моделями (фото)
Chevrolet кардинально обновит модельный ряд. Ожидаются новые спорткары, плагин-гибриды и седан.
В ближайшие годы концерн General Motors представит сразу несколько новых моделей Chevrolet. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Информация о новинках появилась в пятилетнем плане развития Chevrolet. Стратегия бренда изменится — больше внимания будет уделяться моделям с двигателями внутреннего сгорания, чем электромобилям.
Первую модель новой линейки уже представили — это пикап Chevrolet Silverado следующего поколения, производство которого начнётся в октябре. Он будет оснащён двигателями V8 нового поколения объёмом 5,7 и 6,6 л.
Двигатели этого же семейства появятся под капотом возрожденного Chevrolet Camaro. Спорткар будет построен на заднеприводной платформе, которую также будут использовать новый Cadillac CT5 и седан Buick.
В 2028 году кроссоверы Chevrolet Trax и Blazer EV будут обновлены, а Chevrolet Equinox и Silverado получат подключаемые гибридные версии.
Кроме того, стало известно, что к концу пятилетки ожидаются выпуск нового Chevrolet Corvette C9, а также загадочного седана Chevrolet.
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