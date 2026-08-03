Электрический M3 и флагманский кроссовер: BMW наводнит рынок новинками (фото)

BMW масштабно обновляет модельный ряд. Ожидаются новые седаны, спорткары и кроссоверы, как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электрическими установками.

В ближайшие полтора года дебютируют более десятка новых и обновленных BMW. Об этом сообщает сайт Motor1.

BMW iX4 Фото: autoevolution.com

BMW продолжит развитие стилистики Neue Klasse, дебютировавшей на моделях iX3, i3 и X5. В частности, до конца года такой дизайн получат новый BMW 3 Series следующего поколения и электрокроссовер BMW iX4 – 469-сильный преемник X4 и спортивный собрат iX3.

BMW X7 Фото: Autocar

Главной новинкой 2027 года станет кроссовер BMW X7 второго поколения. Флагманскую модель предложат как в бензиновом исполнении, так и в электрическом варианте iX7. Автомобили также выполнят в стиле Neue Klasse.

BMW i3 станет универсалом Фото: autoevolution.com

Линейку BMW i3 пополнят универсал и заряженная М-версия мощностью более 700 сил. Большой седан BMW 7 Series получит роскошную топовую модификацию от Alpina.

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Кроме того, в следующем году обновят BMW 5 Series и X1. Не исключено, что электрический кроссовер BMW iX1 будет выделен в отдельную модель.

BMW X6 Фото: youtube.com/theottle

В конце 2027 или начале 2028 года дебютируют новый купе-кроссовер BMW X6, а также электрические купе и кабриолет BMW i4.

Кстати, кардинальное обновление модельного ряда начинает и Chevrolet. Ожидаются пикапы, кроссоверы и спорткары.

Также Фокус писал о новом спортивном универсале BMW мощностью более 600 сил.