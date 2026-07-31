Быстрее Ferrari: дебютировал заряженный 1000-сильный кроссовер Audi (фото)

Кроссовер Audi Q8 получил новую заряженную модификацию. Она отличается ярким дизайном и оснащена 1000-сильным двигателем.

Экстремальный тюнинг Audi Q8 выполнило известное немецкое ателье ABT Sportsline, специализирующееся именно на моделях этой марки. Подробности проекта RSQ8-LE 1000 появились на его сайте.

Мощность кроссовера выросла до 1000 сил Фото: ABT

За основу взяли спортивный Audi RS Q8 с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Новые турбина и интеркулер, а также система впрыска водно-этаноловой смеси увеличили его мощность до 1000 сил. Автомобиль развивает скорость 320 км/ч, то есь быстрее, чем кроссовер Ferrari Purosangue, а средний расход топлива составляет 13,6 л на 100 км.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: ABT

Кроме того, установили спортивный выхлоп и перенастроили пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами. Карбоново-керамические тормоза при этом остались стандартными.

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Третья глава: тест-драйв нового кроссовера Audi Q3

Отличить новый Audi RSQ8-LE 1000 можно по карбоновому обвесу, расширителям колесных арок, диффузору и декоративным элементам. На капоте появились воздухозаборники, а на крыше — спойлер. Привлекают внимание и 23-дюймовые диски ABT золотистого цвета.

На центральной консоли появилась табличка с порядковым номером автомобиля Фото: ABT

Салон Audi RS Q8 отделан карбоном и алькантарой. На центральной консоли установлена табличка с порядковым номером автомобиля в серии (всего будет выпущено 30 кроссоверов RSQ8-LE 1000).

Кстати, недавно дебютировал новый флагманский кроссовер Audi Q9 длиной 5,3 м.

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