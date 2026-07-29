Люксовый великан: представлен новый флагманский кроссовер Audi Q9 (фото)
Audi Q9 стал новым флагманским кроссовером в линейке немецкого бренда. Большой 5,3-метровый автомобиль отличается роскошным салоном и богатым оснащением.
Старший брат Audi Q7 станет доступен для заказа в Германии до конца июля, а цена Audi Q9 стартует с 108 400 евро. После прекращения выпуска Audi A8 он станет флагманом всего модельного ряда марки. Подробности об авто раскрыты на официальном сайте Audi.
Дизайн Audi Q9 2027
Кроссовер внешне напоминает новый Audi Q7 и построен на той же платформе PPC, однако не является его удлинённой версией, поскольку также значительно шире.
Размеры Audi Q9 2027:
- длина — 5310 мм;
- ширина — 2210 мм;
- высота — 1810 мм;
- колесная база — 3140 мм.
Новый Audi Q9 узнаваем по широкой "пасти" радиаторной решетки. Двухуровневая передняя оптика является матричной и способна проецировать изображение на асфальт. В фонарях же использована OLED-оптика. Появился и спортивный Audi SQ9 с более выразительным дизайном и 22-дюймовыми дисками вместо стандартных 20-дюймовых.
Салон Audi Q9 2027
Интерьер Audi Q9 отделан кожей Nappa и микрофиброй, также можно выбрать отделку деревом или карбоном. Двери автомобиля оснащены электроприводом, а панорамная крыша позволяет регулировать степень тонировки и дополнена диодной подсветкой. В стандартную комплектацию входят камеры кругового обзора и акустическая система Bang & Olufsen с 22 динамиками мощностью 1360 Вт.
Как и у младшего брата, на передней панели установлены три экрана, один из которых предназначен для пассажира. Мультимедийная система дополнена ChatGPT, также для неё можно загружать программы и приложения.
Кроссовер Audi Q9 будет предлагаться в 6- и 7-местных вариантах, причем все кресла оснащены электроприводом. В шестиместной версии сиденья первого и второго ряда оснащены подогревом и вентиляцией, а для передних кресел предусмотрена функция массажа.Важно
Новый Audi Q9, характеристики
Кроссовер Audi Q9 на различных рынках со старта будет предлагаться с 3,0-литровыми V6 с турбонаддувом. Бензиновый шестицилиндровый двигатель развивает 435 к. с., а дизельные — 245 и 299 сил. Новый Audi SQ9 оснащён 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 600 к. с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с.
Все Audi Q9 2027 года оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом; также в стандартную комплектацию входят адаптивные амортизаторы, пневмоподвеска и управляемые задние колеса.
Кстати, недавно состоялся дебют нового роскошного кроссовера Maybach.
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