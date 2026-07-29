Люксовий велетень: представлено новий флагманський кросовер Audi Q9 (фото)
Audi Q9 став новим флагманським кросовером у лінійці німецького бренду. Велике 5,3-метрове авто має розкішний салон та багато оснащене.
Старший брат Audi Q7 стане доступним для замовлення в Німеччині до кінця липня, а ціна Audi Q9 стартує з 108 400 євро. Після припинення випуску Audi A8 він стане флагманом усього модельного ряду марки. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Audi.
Дизайн Audi Q9 2027
Кросовер нагадує новий Audi Q7 зовні та збудований на тій же платформі PPC, проте не є його подовженим варіантом, адже також суттєво ширший.
Розміри Audi Q9 2027:
- довжина — 5310 мм;
- ширина — 2210 мм;
- висота — 1810 мм;
- колісна база — 3140 мм.
Новий Audi Q9 пізнається за широкою "пащею" решітки радіатора. Дворівнева передня оптика є матричною і здатна проєктувати зображення на асфальт. У ліхтарях же використали OLED-оптику. З'явився і спортивний Audi SQ9 із виразнішим дизайном та 22-дюймовими дисками замість стандартних 20-дюймових.
Салон Audi Q9 2027
Інтер'єр Audi Q9 оздоблений шкірою Nappa та мікрофіброю, також можна обрати дерево чи карбон. Двері авто мають електропривід, а панорамний дах може змінювати ступінь тонування та доповнений діодним підсвічуванням. Стандартними є камери кругового огляду та акустика Bang & Olufsen із 22 динаміками на 1360 Вт.
Як і в молодшого брата, на передній панелі встановлено три екрани, один із яких призначений для пасажира. Мультимедійна система доповнена ChatGPT, також для неї можна завантажити програми і застосунки.
Кросовер Audi Q9 запропонують у варіантах на 6 та 7 місць, причому всі крісла мають електропривід. У шестимісному виконанні сидіння першого та другого ряду отримали підігрів і вентиляцію, а для передніх крісел доступний масаж.Важливо
Новий Audi Q9, характеристики
Кросовер Audi Q9 на різних ринках зі старту пропонуватимуть із 3,0-літровими V6 з турбонаддувом. Бензинова шістка розвиває 435 к. с., а дизельні — 245 і 299 сил. Новий Audi SQ9 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 600 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с.
Усі Audi Q9 2027 мають 8-ступінчастий автомат та повний привід, також обов'язковими є адаптивні амортизатори, пневмопідвіска та керовані задні колеса.
До речі, нещодавно дебютував новий розкішний кросовер Maybach.
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