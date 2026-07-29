Люксовий велетень: представлено новий флагманський кросовер Audi Q9 (фото)

Audi Q9 став новим флагманським кросовером у лінійці німецького бренду. Велике 5,3-метрове авто має розкішний салон та багато оснащене.

Старший брат Audi Q7 стане доступним для замовлення в Німеччині до кінця липня, а ціна Audi Q9 стартує з 108 400 євро. Після припинення випуску Audi A8 він стане флагманом усього модельного ряду марки. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Audi.

Кросовер сягає 5,3 м завдовжки Фото: Audi

Дизайн Audi Q9 2027

Кросовер нагадує новий Audi Q7 зовні та збудований на тій же платформі PPC, проте не є його подовженим варіантом, адже також суттєво ширший.

Розміри Audi Q9 2027:

довжина — 5310 мм;

ширина — 2210 мм;

висота — 1810 мм;

колісна база — 3140 мм.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Audi

Новий Audi Q9 пізнається за широкою "пащею" решітки радіатора. Дворівнева передня оптика є матричною і здатна проєктувати зображення на асфальт. У ліхтарях же використали OLED-оптику. З'явився і спортивний Audi SQ9 із виразнішим дизайном та 22-дюймовими дисками замість стандартних 20-дюймових.

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Салон Audi Q9 2027

Інтер'єр Audi Q9 оздоблений шкірою Nappa та мікрофіброю, також можна обрати дерево чи карбон. Двері авто мають електропривід, а панорамний дах може змінювати ступінь тонування та доповнений діодним підсвічуванням. Стандартними є камери кругового огляду та акустика Bang & Olufsen із 22 динаміками на 1360 Вт.

Як і в молодшого брата, на передній панелі встановлено три екрани, один із яких призначений для пасажира. Мультимедійна система доповнена ChatGPT, також для неї можна завантажити програми і застосунки.

Запропонують версії моделі на 6 та 7 місць Фото: Audi

Кросовер Audi Q9 запропонують у варіантах на 6 та 7 місць, причому всі крісла мають електропривід. У шестимісному виконанні сидіння першого та другого ряду отримали підігрів і вентиляцію, а для передніх крісел доступний масаж.

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Новий Audi Q9, характеристики

Кросовер Audi Q9 на різних ринках зі старту пропонуватимуть із 3,0-літровими V6 з турбонаддувом. Бензинова шістка розвиває 435 к. с., а дизельні — 245 і 299 сил. Новий Audi SQ9 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 600 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с.

Audi SQ9 отримав 600-сильний V8 твін-турбо Фото: Audi

Усі Audi Q9 2027 мають 8-ступінчастий автомат та повний привід, також обов'язковими є адаптивні амортизатори, пневмопідвіска та керовані задні колеса.

До речі, нещодавно дебютував новий розкішний кросовер Maybach.

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