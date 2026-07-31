Брутальный дизайн и 800 сил: представлен экстремальный пикап Ford (фото)

Пикап Ford F-150 получил новую сверхмощную модификацию Super Snake Sport. Автомобиль занижен и оснащен 800-сильным V8 с наддувом.

Экстремальный тюнинг Ford F-150 выполнила компания Shelby American. Подробности о пикапе появились на её сайте.

В компании Shelby уже давно выпускают мощные пикапы Ford F-150, которые являются альтернативой модели Raptor. Поскольку Ford F-150 Raptor невозможно заказать в короткой двухместной версии, именно такая версия появилась у Shelby.

Для тюнинга выбрали короткую версию пикапа Фото: Shelby

5,0-литровый V8 оснастили механическим компрессором, что позволило удвоить его мощность — с 405 до 810 сил. Кроме того, установлена спортивная выхлопная система Borla.

10-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод остались без изменений. Пикап получил заниженную спортивную подвеску с регулируемыми амортизаторами King и более крупные тормоза от Baer.

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Отличить новый Ford F-150 Super Snake Sport можно по измененной решетке радиатора, агрессивному обвесу и капоту с воздухозаборниками. Кроме того, на автомобиле установлены 22-дюймовые диски. Салон пикапа пока не показали, однако известно, что он отделан кожей и карбоном.

Компрессор увеличил мощность 5,0-литрового V8 до 810 сил Фото: Shelby

Всего будет выпущено 500 таких пикапов Shelby. Цена Ford F-150 Super Snake Sport составляет 115 795 долларов.

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