Всего 10 штук в мире: как выглядит роскошный дом на колесах на базе Ford (фото, видео)

Редкий и уникальный в своем роде Ford F-750 Super Duty 4x4 EarthRoamer XV-HD 2016 года выпуска так и не смогли продать на онлайн-аукционе в США.

Торги начались 27 июля 2027 года, и резервная цена не была достигнута, несмотря на очень высокую ставку в $485 000, пишет Autoevolution. Хозяин передумал продавать авто, не дождавшись желаемой стоимости, а ведь такие автомобили иногда продаются и за семизначные суммы.

Ford F-750 Super Duty 4x4 EarthRoamer XV-HD — это поистине роскошный кемпер для путешествий в любой уголок планеты. Их выпустили всего 10 штук.

Автомобили EarthRoamer, впервые выпущенные в начале 2000-х годов, с самого начала проектировались как самые мощные, комфортабельные и автономные внедорожные грузовики на планете.

Кузов авто имеет кузов с покрытием Line-X, пневматическую подвеску, светодиодные внешние фонари, кастомные расширители колесных арок и лебедку грузоподъемностью 13 608 кг.

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Этот Ford оснащен розетками переменного тока снаружи, электрическим навесом для террасы, гидравлическими опорами для выравнивания, позволяющими ему оставаться на ровной поверхности независимо от неровности грунта, откидным стекловолоконным капотом, 46-дюймовыми шинами военного класса Michelin на 22,5-дюймовых дисках и множеством других функций.

Внутри кемпера — высококачественная отделка, хорошая бытовая техника, влючая электроплиту, микроволновку, стиральную машинку и сушилку, а также кофеварку, идеальная система кондиционирования, изолированные баки для сточных и фекальных вод, подогрев пола, многозонное освещение внутри, медиацентр, радиоприемник/передатчик, главная сенсорная панель управления и т. д.

Дом на колесах может похвастаться душем, туалетом, кухней, большой кроватью и просторной гостиной.

Также он оборудован двумя инверторами мощностью 4000 Вт, солнечной батареей мощностью 2100 Вт, литий-ионным аккумуляторным блоком емкостью 20 000 Вт·ч, системой водоснабжения на 946 литров.

Что касается мощности, что авто оснащено 6,7-литровым турбодизельным двигателем V8, развивающим 330 л.с. и 983 Нм крутящего момента, и передает мощность на все четыре колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Ford F-750 Super Duty 4x4 EarthRoamer XV-HD

Пробег — всего около 11,5 тыс. км. Предыдущий владелец купил это авто в 2019 году.

Напомним, грузовик Mercedes превратили в автодом за 2,2 миллиона евро.

Также сообщалось, что внедорожный автодом Chevrolet оценили в $1,1 миллиона.