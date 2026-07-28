Усього 10 екземплярів у світі: як виглядає розкішний дім на колесах на базі Ford (фото, відео)

Рідкісний та унікальний у своєму роді Ford F-750 Super Duty 4x4 EarthRoamer XV-HD 2016 року випуску так і не вдалося продати на онлайн-аукціоні у США.

Торги розпочалися 27 липня 2027 року, і резервна ціна не була досягнута, незважаючи на дуже високу ставку в $485 000, пише Autoevolution. Власник передумав продавати авто, не дочекавшись бажаної вартості, адже такі автомобілі іноді продаються навіть за семизначні суми.

Ford F-750 Super Duty 4x4 EarthRoamer XV-HD — це справді розкішний кемпер для подорожей у будь-який куточок планети. Їх випустили всього 10 штук.

Автомобілі EarthRoamer, вперше випущені на початку 2000-х років, відразу проектувалися як найпотужніші, найкомфортніші та найавтономніші позашляхові вантажівки на планеті.

Кузов автомобіля має покриття Line-X, пневматичну підвіску, світлодіодні зовнішні ліхтарі, кастомні розширювачі колісних арок та лебідку вантажопідйомністю 13 608 кг.

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Цей Ford оснащений розетками змінного струму зовні, електричним навісом для тераси, гідравлічними опорами для вирівнювання, що дозволяють йому залишатися на рівній поверхні незалежно від нерівностей ґрунту, відкидним капотом зі скловолокна, 46-дюймовими шинами військового класу Michelin на 22,5-дюймових дисках та безліччю інших функцій.

Усередині кемпера — високоякісне оздоблення, хороша побутова техніка, зокрема електроплита, мікрохвильову піч, пральну машину та сушилку, а також кавоварку, ідеальну систему кондиціонування, ізольовані баки для стічних та фекальних вод, підігрів підлоги, багатозонне освітлення всередині, медіацентр, радіоприймач/передавач, головну сенсорну панель керування тощо.

Дім на колесах має душ, туалет, кухню, велике ліжко та простору вітальню.

Також він оснащений двома інверторами потужністю 4000 Вт, сонячною батареєю потужністю 2100 Вт, літій-іонним акумуляторним блоком ємністю 20 000 Вт·год, системою водопостачання на 946 літрів.

Що стосується потужності, то автомобіль оснащений 6,7-літровим турбодизельним двигуном V8, який розвиває 330 к.с. та 983 Нм крутного моменту, і передає потужність на всі чотири колеса через шестиступінчасту автоматичну коробку передач.

Ford F-750 Super Duty 4x4 EarthRoamer XV-HD

Пробіг — загалом близько 11,5 тис. км. Попередній власник придбав цей автомобіль у 2019 році.

Нагадаємо, що вантажівку Mercedes перетворили на автодом за 2,2 мільйона євро.

Також повідомлялося, що позашляховий автодом Chevrolet оцінили в 1,1 мільйона доларів.