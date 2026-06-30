Пикап Chevrolet превратили в роскошный внедорожный автодом за $1,1 миллиона (фото)

Пикап Chevrolet Silverado послужил основой для экстремального дома на колесах EarthRoamer XV-SX. Он приспособлен для серьезного бездорожья и отличается роскошным салоном.

В настоящее время автодом EarthRoamer XV-SX с пробегом 13,2 тыс. км выставлен на продажу за 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Дом на колесах подготовили к бездорожью

В качестве базы взяли тяжелый пикап Chevrolet Silverado 6500HD. Его удлинили, и вместо грузовой платформы он получил жилой модуль с багажником сзади. В его внутренней отделке использована кожа, а мебель изготовлена из дуба.

В салоне есть двуспальная кровать

Внутри установлены двуспальная кровать и раскладной диван. Кроме того, здесь есть обеденный стол, большой телевизор и мощная аудиосистема.

В отделке использованы кожа и дуб

На кухне установлены раковина, индукционная плита и холодильник. Также имеется набор дорогой посуды, микроволновая печь и кофеварка. Кроме того, есть санузел с душем и стиральная машина.

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Дом на колесах EarthRoamer XV-SX не боится бездорожья. У него высокий клиренс и большие внедорожные шины. К тому же, он оснащен дополнительными фарами и сразу двумя лебедками.

На кухне есть раковина и электроплита

Под капотом установлен 6,6-литровый турбодизельный V8 мощностью 350 к. с. и крутящим моментом 1015 Н∙м. Комплектацию дополнили камеры кругового обзора и тепловизор.

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