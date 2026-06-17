Осовремененная классика: ржавый пикап Chevrolet 60-х оценили в $450 000 (фото)

Пикап Chevrolet C10 60-х годов начал новую жизнь. Классическая модель вернулась на рынок и получила современную "начинку".

Реставрацию и необычный тюнинг Chevrolet C10 выполнила американская компания Icon 4X4, которая занимается восстановлением и доработкой винтажных внедорожников. Автомобили будут изготавливаться на заказ, сообщает сайт Carscoops.

Окраска пикапа имитирует ржавчину

Кузов Chevrolet C10 1967 года установили на рамное шасси современного пикапа Chevrolet Silverado. От него заимствуют и двигатели V8 объемом 5,3 или 6,2 л, и коробку передач, и полноприводную трансмиссию.

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При этом дизайн Chevrolet C10 не изменился. Более того, автомобиль отличается оригинальной окраской, имитирующей ржавчину (этот стиль называется Rat Look). Цена такого "ржавого" пикапа составляет 450 000 долларов (без учета автомобиля-донора), а вот за обычную окраску придется доплатить 50 000 долларов.

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В салоне улучшили отделку и добавили современные опции

Салон Chevrolet C10 сохранил классический стиль, но в нём улучшили отделку и усилили шумоизоляцию. Кроме того, появилось современное оборудование — электростеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света и даже мультимедийная система с небольшим тачскрином.

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