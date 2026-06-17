Осучаснена класика: іржавий пікап Chevrolet 60-х оцінили в $450 000 (фото)

Пікап Chevrolet C10 60-х років почав нове життя. Класична модель повернулася на ринок і отримала сучасну "начинку".

Реставрацію та незвичний тюнінг Chevrolet C10 виконала американська компанія Icon 4X4, яка відновлює та доопрацьовує вінтажні позашляховики. Авто виготовлятимуть під замовлення, повідомляє сайт Carscoops.

Забарвлення пікапа імітує іржу

Кузов Chevrolet C10 1967 року встановили на рамне шасі сучасного пікапа Chevrolet Silverado. У нього запозичують і двигуни V8 об'єм 5,3 або 6,2 л, і коробку передач, і повнопривідну трансмісію.

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Дизайн Chevrolet C10 при цьому не змінився. Мало того, авто вирізняється оригінальним забарвленням, яке імітує іржу (цей стиль називається Rat Look). Ціна такого іржавого пікапа становить 450 000 доларів (без урахування авто-донора), а от за звичайне забарвлення доведеться доплатити $50 000.

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У салоні покращили оздоблення та додали сучасні опції

Салон Chevrolet C10 зберіг класичний стиль, але там покращили оздоблення і посилили шумоізоляцію. Крім того, з'явилося сучасне обладнання — електросклопідіймачі, клімат-контроль, круїз-контроль, датчики дощу та світла і навіть мультимедійна система з невеличким тачскріном.

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