Уникальный деревянный автодом Iveco с джакузи можно приобрести по цене банки пива (видео)

Британский мастер создал уютный автодом на пять человек и теперь ищет нового владельца для него. Купить его можно за 1 фунт стерлингов.

Британец Вэл решил разыграть свой дом на колесах в лотерею, а стоимость билета составляет 1 фунт стерлингов ($1,36) — на уровне банки пива в супермаркете. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Автодом назван в честь его создателя — Val. Британец построил его в своей мастерской The Fat Pony Workshop за 3 месяца во время локдауна, вызванного эпидемией COVID-19 в 2020 году. Благодаря лотерее Вэл надеется собрать 150 000 фунтов стерлингов ($203 000), чтобы приобрести дом и обустроить новую мастерскую.

В гостиной установлена раскладная кровать Фото: скриншот / YouTube

Дом на колесах Val построен на шасси грузовика Iveco Cargo и достигает 6,4 м в длину и 2,4 м в ширину. Он изготовлен из дерева и выдержан в стиле рустик — напоминает альпийские домики.

Вэл предпочитает натуральные материалы, поэтому мебель в винтажном стиле также деревянная. Внутри есть гостиная с диванами и раскладной двуспальной кроватью, а также три односпальные кровати. Установлено немало разнообразных шкафов.

С потолка складывается экран для проектора Фото: скриншот / YouTube

На кухне есть газовая плита, духовка, раковина и холодильник, а от гостиной ее можно отделить выдвижным экраном для проектора. В задней части оборудовали санузел, в котором установили джакузи и душ-водопад. Также есть небольшая раскладная терраса.

Внутри установили деревянную мебель. На кухне есть газовая плита, холодильник и духовка. Сзади установили ванну с джакузи.

Для отопления установлены печь и теплый пол. Кроме того, автодом Iveco получил 250-литровый бак с водой и дополнительную батарею на 230 А∙ч.

