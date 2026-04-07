Один из старейших в мире: на аукцион выставили винтажный автодом 1928 года (фото)

В США на аукционе будут продавать дом на колесах Chevrolet 1928 года. Он отличается нестандартными дизайном и интерьером.

Автодом Chevrolet Gypsy Wagon ("цыганский фургон") — один из старейших сохранившихся домов на колесах в мире. О нем рассказали на сайте аукциона Mecum.

Жилой модуль изготовлен из дерева Фото: Mecum

Дом на колесах построен на шасси грузовика Chevrolet 1928 года. Его жилой модуль полностью выполнен из дуба и имеет 21 окно с витражами.

Внутри установлены двуспальная кровать, отделанная кожей скамья и старинная деревянная мебель. Примечательно, что даже раковина изготовлена из дерева. Водительское место отделено от жилого модуля оригинальным плетеным "плетеным "плетнем".

Дом на колесах прошел реставрацию Фото: Mecum

Дом на колесах длительное время находился в большой частной коллекции во Флориде и прошел обновление. Во время реставрации в салон добавили холодильник, газовую плитку, розетки и дополнительную батарею, которая питает электрооборудование.

Внутри установлены широкая кровать, скамья и деревянная мебель Фото: Mecum Раковина изготовлена из дерева Фото: Mecum

Кроме того автодом Chevrolet Gypsy Wagon получил современный 4,3-литровый V6 и 4-ступенчатую автоматическую КПП. Ему заменили мосты и рулевое управление, а также установили новые тормоза с усилителем.

