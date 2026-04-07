Один із найстаріших у світі: на аукціон виставили вінтажний автодім 1928 року (фото)

У США на аукціоні продаватимуть дім на колесах Chevrolet 1928 року. Він вирізняється нестандартними дизайном та інтер’єром.

Автодім Chevrolet Gypsy Wagon ("циганський фургон") — один із найстаріших збережених будинків на колесах у світі. Про нього розповіли на сайті аукціону Mecum.

Житловий модуль виготовлено з дерева Фото: Mecum

Дім на колесах збудований на шасі вантажівки Chevrolet 1928 року. Його житловий модуль повністю виконаний із дуба та має 21 вікно з вітражами.

Важливо

Усередині встановлені двоспальне ліжко, оздоблена шкірою лава та старовинні дерев’яні меблі. Примітно, що навіть раковина виготовлена з дерева. Водійське місце відділене від жилого модуля оригінальним плетеним "тином".

Дім на колесах пройшов реставрацію Фото: Mecum

Дім на колесах тривалий час перебував у великій приватній колекції у Флориді та пройшов оновлення. Під час реставрації у салон додали холодильник, газову плитку, розетки та додаткову батарею, яка живить електрообладнання.

Відео дня

Усередині встановлені широке ліжко, лава та дерев'яні меблі Фото: Mecum Раковина виготовлена з дерева Фото: Mecum

Крім того автодім Chevrolet Gypsy Wagon отримав сучасний 4,3-літровий V6 та 4-ступінчасту автоматичну КПП. Йому замінили мости і кермове управління, а також встановили нові гальма з підсилювачем.

