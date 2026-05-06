Унікальний дерев'яний автодім Iveco з джакузі можна придбати за ціною банки пива (відео)
Британський майстер створив затишний автодім на п'ять осіб і тепер шукає нового власника для нього. Купити його можна за 1 фунт стерлінгів.
Британець Вел вирішив розіграти свій дім на колесах у лотерею, а вартість білета становить 1 фунт стерлінгів ($1,36) — на рівні банки пива у супермаркеті. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Автодім названо на честь його творця — Val. Британець збудував його у своїй майстерні The Fat Pony Workshop за 3 місяці під час локдауну, спричиненого епідемією COVID-19 у 2020 році. Завдяки лотереї Вел сподівається зібрати 150 000 фунтів стерлінгів ($203 000), аби придбати будинок і облаштувати нову майстерню.
Дім на колесах Val збудований на шасі вантажівки Iveco Cargo і сягає 6,4 м завдовжки та 2,4 м завширшки. Він виготовлений із дерева і витриманий у стилі рустік — нагадує альпійські будиночки.
Вел надає перевагу натуральним матеріалам, тому меблі у вінтажному стилі також дерев'яні. Усередині є вітальня з диванами і розкладним двоспальним ліжком, а також три односпальні ліжка. Встановлено чимало різноманітних шаф.
На кухні є газова плита, духовка, раковина та холодильник, а від вітальні її можна відділити висувним екраном для проєктора. У задній частині обладнали санвузол, в якому встановили джакузі та душ-водоспад. Також є невелика розкладна тераса.
Для опалення встановлено грубу та теплу підлогу. Крім того, автодім Iveco отримав 250-літровий бак із водою та додаткова батарея на 230 А∙год.
