Пікап Chevrolet перетворили на розкішний позашляховий автодім за $1,1 мільйона (фото)

Пікап Chevrolet Silverado став основою для екстремального будинку на колесах EarthRoamer XV-SX. Він підготовлений до серйозного бездоріжжя та має розкішний салон.

Зараз автодім EarthRoamer XV-SX з пробігом 13,2 тис. км виставлено на продаж за $1,1 мільйона. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Дім на колесах підготували до бездоріжжя

За основу взяли важкий пікап Chevrolet Silverado 6500HD. Його подовжили і замість вантажної платформи він отримав житловий модуль із багажником ззаду. У його внутрішньому оздобленні використали шкіру, а меблі виготовили з дуба.

У салоні є двоспальне ліжко

Усередині встановили двоспальне ліжко та розкладний диван. Крім того, є обідній стіл, великий телевізор та потужна аудіосистема.

В оздобленні використали шкіру та дуб

На кухні встановлено раковину, індукційну плиту та холодильник. Також є набір дорогого посуду, мікрохвильова піч та кавоварка. А ще є санвузол із душем та пральна машина.

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Дім на колесах EarthRoamer XV-SX не боїться бездоріжжя. У нього високий кліренс та великі позашляхові шини. Крім того, він отримав додаткову оптику та одразу дві лебідки.

На кухні є раковина та електроплита

Під капотом встановлено 6,6-літровий турбодизельний V8 на 350 к. с. і 1015 Н∙м. Комплектацію поповнили камери кругового огляду та тепловізор.

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