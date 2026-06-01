У Німеччині створили позашляхові будинки на колесах для найекстремальніших умов (фото)

Будинки на колесах Rossmönster Baja створені для бездоріжжя

Німецький виробник будинків на колесах Rossmönster презентував нові моделі Baja. Вони створені для бездоріжжя, але при цьому комфортні та сучасні.

Будинки на колесах Rossmönster Baja Trail 72 та Baja Plus підготували до суворих умов експлуатації. Про них розповіли на сайті Motor1.

Rossmönster Baja Trail 72 націлений на екстремальні умови
Житловий модуль розрахований на чотири особи
Усередині встановлено портативний санвузол
Житловий модуль розрахований на чотири особи
Усередині встановлено портативний санвузол

Обидві моделі є пікапами із житловими модулями в кузові. У них збільшений кліренс, встановлені посилені металеві бампери, лебідка та додаткова оптика, а також позашляхові шини. Також комплектація включає 257-літровий бак із водою, автономний кондиціонер, бойлер, батарею на 1620 А∙год і сонячні панелі на даху.

Квартира на колесах: який вигляд має розкішний 12-метровий автодім від Highland Ridge RV (відео)

Автодім Rossmönster Baja Trail 72 створений на базі пікапа Ford F-350 і призначений для екстремальнішого бездоріжжя, тому має посилену підвіску і більшу 37-дюймову гуму. Він має чотири спальні місця, а також вітальню і невеликий портативний санвузол. На кухні встановили індукційну плиту, холодильник, раковину та мікрохвильову піч.

Rossmönster Baja Plus розкішніший
Автодім є просторішим і шестимісним
Rossmönster Baja Plus має покращене внутрішнє оздоблення
Дім на колесах Rossmönster Baja Baja Plus не настільки екстремальний, зате розкішніший. У нього вищий просторіший житловий модуль на 6 спальних місць із повноцінним санвузлом, який монтують на пікапи Ford F-550 чи Ram 5500. Внутрішнє оздоблення покращене, а оснащення поповнили тепла підлога та аерогриль.

Раніше Фокус розповідав про саморобний дерев'яний автодім на базі вантажівки Iveco.

Також ми писали про недорогий двомісний дім на колесах Toyota.