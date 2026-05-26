Квартира на колесах: який вигляд має розкішний 12-метровий автодім від Highland Ridge RV (відео)

Американська компанія Highland Ridge RV представила свою новинку 2026 року — автобудім Open Range 335RBS. Його вже називають зразком розкоші та підвищеного комфорту.

Виробник стверджує, що цей кемпер може повною мірою задовольнити потреби та запити навіть найвибагливіших мандрівників, повідомляє Autoevolution.

Преміальний автодім Open Range 335RBS з першого ж погляду вражає. Ну хоча б тому, що він величезний: 12 метрів завдовжки, 2,5 метра завширшки і 3,5 метра заввишки.

У кемпінгу його габарити значно розширюються завдяки кільком висувним секціям, яких у комплектації кемпера чотири.

Він може похвалитися просторою вітальнею, кухнею для гурманів із побутовою технікою, справжньою спальнею з ліжком розміру "кінг-сайз" і сучасними функціями, такими як інтелектуальна розважальна система, камін, повнорозмірна душова кабіна і багато іншого.

У комплектацію також входить унікальна багатофункціональна кімната в середині причепа, яку можна використовувати на свій розсуд.

Причіп побудований на широкій рамі, оснащений двома посиленими осями і має саморегульовані електричні гальма, підвіску Equa-Flex і систему стабілізації Norc з важелями блокування BAL.

Через свою значну довжину і вагу понад 4535 кг у порожньому стані, його також складніше буксирувати, ніж інші туристичні причепи. Тягнути такого велетня зможуть тільки потужні пікапи на кшталт Ford F-250, Chevy Silverado 2500 або RAM 2500.

Конструкція "на століття"

Кемпер вирізняється міцною конструкцією і створений з урахуванням всесезонних можливостей у стандартній комплектації.

Вакуумно-склеєні ламіновані стіни TuffShell, посилені скловолокном і звареними алюмінієвими рамами, забезпечують міцність конструкції, а ізольовані багажні двері, закрите днище, що обігрівається, світловідбивна плівка і пінополіуретанова ізоляція гарантують комфорт усередині за найрізноманітніших кліматичних умов.

З однаковим комфортом можна проводити час не тільки всередині автодому, а й зовні. У ньому є відкидний лоток для зберігання в А-подібній рамі, вбудована вулична кухня з висувною решіткою, швидкороз'ємний порт для гриля/решітки, зовнішня док-станція і задній приймач для аксесуарів — лотків або багажників для велосипедів.

Open Range 335RBS також оснащений двома великими електричними навісами, що полегшують відпочинок на відкритому повітрі. Перший навіс завдовжки майже 3,5 метра встановлений прямо на передній висувній секції, а другий — 5,5 метра — закриває вхідні двері та задню висувну секцію.

Простір для комфортного життя: інтер'єр кемпера

Усередині кемпера — ідеально продуманий житловий простір. Обладнана за останнім словом техніки кухня має кухонний острів і всю потрібну побутову техніку, зокрема холодильник, духовку і триконфорочну плиту, мікрохвильовку над плитою і вбудовану мийку з нержавіючої сталі.

Поруч із кухнею розташована U-подібна обідня зона, що пропонує достатньо місця для прийому їжі або відпочинку. Неподалік знаходиться те, що компанія називає "мега-лаунжем" — головна зона відпочинку з величезним диваном, що розкладається на повноцінне ліжко, двома кріслами-реклайнерами з електроприводом і відкидною консоллю, а також розважальною стіною з 40-дюймовим телевізором і каміном.

Однією з визначних особливостей 335RBS є розташована в середині причепа кімната з двоярусними ліжками — гнучкий, закритий простір, що може слугувати будь-якій меті, включно з додатковим спальним місцем із двома двоярусними ліжками, робочим місцем, ігровою кімнатою, місцем для зберігання речей тощо.

У задній частині причепа з одного боку розташована велика ванна кімната зі скляною душовою кабіною, раковиною і туалетом, а з іншого — вбудовані шафи від підлоги до стелі.

Головна спальня в задній частині причепа спроектована для максимального комфорту і обладнана ліжком розміру "кінг-сайз" із матрацом завтовшки 23 см.

У комплекті є місце для зберігання речей під сидінням, а з боків розташовані приліжкові тумбочки з шухлядами.

Також у комплектацію входять комод, шафа для одягу та велике панорамне вікно.

Стандартна комплектація цього сімейного туристичного причепа охоплює два кондиціонери потужністю 15 000 BTU, проточний водонагрівач, інтелектуальну систему TravelLINK Smart RV, цифрову телевізійну антену купольного типу з можливістю під'єднання Wi-Fi і багато іншого.

Бонуси для тих, хто любить ізоляцію

Автодім підходить як для кемпінгу, так і для тривалого проживання далеко від цивілізації, завдяки під'єднанню до електромережі потужністю 50 ампер, а також пакетом сонячних батарей Xtend Solar I з панеллю потужністю 200 Вт і контролером.

У США рекомендована ціна на такий автодім становить від $88 530.

