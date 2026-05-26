Квартира на колесах: как выглядит роскошный 12-метровый автодом от Highland Ridge RV (видео)

Американская компания Highland Ridge RV представила свою новинку 2026 года — автодом Open Range 335RBS. Его уже называют образцом роскоши и повышенного комфорта.

Производитель утверждает, что этот кемпер может в полной мере удовлетворить потребности и запросы даже самых требовательных путешественников, сообщает Autoevolution.

Премиальный автодом Open Range 335RBS с первого же взгляда впечатляет. Ну хотя бы потому, что он огромен: 12 метров в длину, 2,5 метра в ширину и 3,5 метра в высоту.

В кемпинге его габариты значительно расширяются благодаря нескольким выдвижным секциям, которых в комплектации кемпера четыре.

Он может похвастаться просторной гостиной, кухней для гурманов с бытовой техникой, настоящей спальней с кроватью размера "кинг-сайз" и современными функциями, такими как интеллектуальная развлекательная система, камин, полноразмерная душевая кабина и многое другое.

В комплектацию также входит уникальная многофункциональная комната в середине прицепа, которую можно использовать по своему усмотрению.

Прицеп построен на широкой раме, оснащен двумя усиленными осями и имеет саморегулирующиеся электрические тормоза, подвеску Equa-Flex и систему стабилизации Norc с рычагами блокировки BAL.

Из-за своей внушительной длины и веса более 4535 кг в пустом состоянии, его также сложнее буксировать, чем другие туристические прицепы. Тащить такую громадину смогут только мощные пикапы вроде Ford F-250, Chevy Silverado 2500 или RAM 2500.

Конструкция "на века"

Кемпер отличается крепкой конструкцией и создан с учетом всесезонных возможностей в стандартной комплектации.

Вакуумно-склеенные ламинированные стены TuffShell, усиленные стекловолокном и сварными алюминиевыми рамами, обеспечивают прочность конструкции, а изолированные багажные двери, закрытое и обогреваемое днище, светоотражающая пленка и пенополиуретановая изоляция гарантируют комфорт внутри в самых разных климатических условиях.

С одинаковым комфортом можно проводить время не только внутри автодома, но и снаружи. В нем есть откидной лоток для хранения в А-образной раме, встроенная уличная кухня с выдвижной решеткой, быстроразъемный порт для гриля/решетки, внешняя док-станция и задний приемник для аксессуаров – лотков или багажников для велосипедов.

Open Range 335RBS также оснащен двумя большими электрическими навесами, облегчающими отдых на открытом воздухе. Первый навес длиной почти 3,5 метра установлен прямо на передней выдвижной секции, а второй – 5,5 метра – закрывает входную дверь и заднюю выдвижную секцию.

Пространство для комфортной жизни: интерьер кемпера

Внутри кемпера — идеально продуманное жилое пространство. Оборудованная по последнему слову техники кухня имеет кухрнный остров и всю нужную бытовую технику, в том числе холодильник, духовку и трехконфорочную плиту, микроволновку над плитой и встроенную мойку из нержавеющей стали.

Рядом с кухней расположена U-образная обеденная зона, предлагающая достаточно места для приема пищи или отдыха. Неподалеку находится то, что компания называет "мега-лаунжем" — главная зона отдыха с огромным диваном, который раскладывается в полноценную кровать, двумя креслами-реклайнерами с электроприводом и откидной консолью, а также развлекательной стеной с 40-дюймовым телевизором и камином.

Одной из выдающихся особенностей 335RBS является расположенная в середине прицепа комната с двухъярусными кроватями — гибкое, закрытое пространство, которое может служить любой цели, включая дополнительное спальное место с двумя двухъярусными кроватями, рабочее место, игровую комнату, место для хранения вещей и тому подобное.

В задней части прицепа с одной стороны находится большая ванная комната со стеклянной душевой кабиной, раковиной и туалетом, а с другой — встроенные шкафы от пола до потолка.

Главная спальня в самой задней части прицепа спроектирована для максимального комфорта и оборудована кроватью размера "кинг-сайз" с матрасом толщиной 23 см.

В комплекте имеется место для хранения вещей под сиденьем, а по бокам расположены прикроватные тумбочки с ящиками.

Также в комплектацию входят комод, шкаф для одежды и большое панорамное окно.

Стандартная комплектация этого семейного туристического прицепа включает в себя два кондиционера мощностью 15 000 BTU, проточный водонагреватель, интеллектуальную систему TravelLINK Smart RV, цифровую телевизионную антенну купольного типа с возможностью подключения Wi-Fi и многое другое.

Бонусы для тех, кто любит изоляцию

Автодом подходит как для кемпинга, так и для длительного проживания вдали от цивилизации, благодаря подключению к электросети мощностью 50 ампер, а также пакету солнечных батарей Xtend Solar I с панелью мощностью 200 Вт и контроллером.

В США рекомендованная цена на такой дом составляет от $88 530.

