UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

В Германии создали внедорожные дома на колесах для самых экстремальных условий (фото)

внедорожные дома на колесах
Дома на колесах Rossmönster Baja созданы для бездорожья

Немецкий производитель домов на колесах Rossmönster представил новые модели Baja. Они созданы для бездорожья, но при этом комфортные и современные.

Дома на колесах Rossmönster Baja Trail 72 и Baja Plus подготовили к суровым условиям эксплуатации. О них рассказали на сайте Motor1.

Rossmönster Baja Trail 72 нацелен на экстремальные условия
Rossmönster Baja Trail 72 нацелен на экстремальные условия
Жилой модуль рассчитан на четыре человека
Жилой модуль рассчитан на четыре человека
Внутри установлен портативный санузел
Внутри установлен портативный санузел
Rossmönster Baja Trail 72 нацелен на экстремальные условия
Жилой модуль рассчитан на четыре человека
Внутри установлен портативный санузел

Обе модели являются пикапами с жилыми модулями в кузове. У них увеличен клиренс, установлены усиленные металлические бамперы, лебедка и дополнительная оптика, а также внедорожные шины. Также комплектация включает 257-литровый бак с водой, автономный кондиционер, бойлер, батарею на 1620 А∙ч и солнечные панели на крыше.

Важно
Квартира на колесах: как выглядит роскошный 12-метровый автодом от Highland Ridge RV (видео)
Квартира на колесах: как выглядит роскошный 12-метровый автодом от Highland Ridge RV (видео)

Автодом Rossmönster Baja Trail 72 создан на базе пикапа Ford F-350 и предназначен для более экстремального бездорожья, поэтому имеет усиленную подвеску и большую 37-дюймовую резину. Он имеет четыре спальных места, а также гостиную и небольшой портативный санузел. На кухне установили индукционную плиту, холодильник, раковину и микроволновую печь.

Відео дня
Rossmönster Baja Plus роскошнее
Rossmönster Baja Plus роскошнее
Автодом является более просторным и шестиместным
Автодом является более просторным и шестиместным
Rossmönster Baja Plus имеет улучшенную внутреннюю отделку
Rossmönster Baja Plus имеет улучшенную внутреннюю отделку
Rossmönster Baja Plus роскошнее
Автодом является более просторным и шестиместным
Rossmönster Baja Plus имеет улучшенную внутреннюю отделку

Дом на колесах Rossmönster Baja Baja Plus не столь экстремальный, зато более роскошный. У него более высокий просторный жилой модуль на 6 спальных мест с полноценным санузлом, который монтируют на пикапы Ford F-550 или Ram 5500. Внутренняя отделка улучшена, а оснащение пополнили теплый пол и аэрогриль.

Ранее Фокус рассказывал о самодельном деревянном автодоме на базе грузовика Iveco.

Также мы писали о недорогом двухместном доме на колесах Toyota.