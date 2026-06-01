В Германии создали внедорожные дома на колесах для самых экстремальных условий (фото)

Немецкий производитель домов на колесах Rossmönster представил новые модели Baja. Они созданы для бездорожья, но при этом комфортные и современные.

Дома на колесах Rossmönster Baja Trail 72 и Baja Plus подготовили к суровым условиям эксплуатации. О них рассказали на сайте Motor1.

Rossmönster Baja Trail 72 нацелен на экстремальные условия Жилой модуль рассчитан на четыре человека Внутри установлен портативный санузел

Обе модели являются пикапами с жилыми модулями в кузове. У них увеличен клиренс, установлены усиленные металлические бамперы, лебедка и дополнительная оптика, а также внедорожные шины. Также комплектация включает 257-литровый бак с водой, автономный кондиционер, бойлер, батарею на 1620 А∙ч и солнечные панели на крыше.

Важно

Квартира на колесах: как выглядит роскошный 12-метровый автодом от Highland Ridge RV (видео)

Автодом Rossmönster Baja Trail 72 создан на базе пикапа Ford F-350 и предназначен для более экстремального бездорожья, поэтому имеет усиленную подвеску и большую 37-дюймовую резину. Он имеет четыре спальных места, а также гостиную и небольшой портативный санузел. На кухне установили индукционную плиту, холодильник, раковину и микроволновую печь.

Відео дня

Rossmönster Baja Plus роскошнее Автодом является более просторным и шестиместным Rossmönster Baja Plus имеет улучшенную внутреннюю отделку

Дом на колесах Rossmönster Baja Baja Plus не столь экстремальный, зато более роскошный. У него более высокий просторный жилой модуль на 6 спальных мест с полноценным санузлом, который монтируют на пикапы Ford F-550 или Ram 5500. Внутренняя отделка улучшена, а оснащение пополнили теплый пол и аэрогриль.

Ранее Фокус рассказывал о самодельном деревянном автодоме на базе грузовика Iveco.

Также мы писали о недорогом двухместном доме на колесах Toyota.