Особняк на колесах: грузовик Mercedes превратили в автодом за 2,2 миллиона евро (фото)

Немецкий производитель автодомов Vario Mobil представил новую роскошную модель Perfect 1200 QS Platinum. Она отличается дорогим салоном и оснащена гаражом для легкового автомобиля.

Автодом Vario Perfect 1200 QS Platinum стоит от 2,2 миллиона евро. О нём рассказали на сайте Motor1.

Сзади есть багажник для автомобиля

В основе дома на колесах лежит трехосное шасси грузовика Mercedes Actros 2553 LLL. Его длина составляет 12 м, вес — 26 тоне, а также имеет выдвижные боковые секции и гараж для легкового автомобиля сзади. Автодом оснащен 12,8-литровым 530-сильным турбодизелем, пневмоподвеской и поворотными задними колесами.

В отделке использованы кожа, дерево и дорогая плитка

Внутренняя площадь составляет 35 кв. м. В отделке интерьера использованы кожа, ореховое дерево и дорогая ткань, а на полу уложена плитка. Разумеется, покупатели смогут адаптировать автодом под свои нужды. В спальне установлена широкая кровать, а в гостиной — диван, который раскладывается с помощью электропривода.

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Диван оснастили электроприводом

Также здесь есть кожаные кресла, множество шкафов и ящиков, несколько телевизоров, спутниковый интернет и мощная акустика Bose. Рядом функций можно управлять с помощью сенсорных панелей или через смартфон.

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На кухне установлены индукционная плита, раковина, холодильник и духовка. В санузле есть просторная душевая кабина и дизайнерская раковина.

На кухне есть плита, холодильник и духовка

Кроме того, автодом Vario Perfect 1200 QS Platinum оснащен мощным бойлером, автономным дизельным обогревателем, 600-литровым баком для воды и 450-литровой емкостью для отходов.

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