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Особняк на колесах: грузовик Mercedes превратили в автодом за 2,2 миллиона евро (фото)

Автодом Vario Perfect
Дом на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum стоит от 2,2 млн евро

Немецкий производитель автодомов Vario Mobil представил новую роскошную модель Perfect 1200 QS Platinum. Она отличается дорогим салоном и оснащена гаражом для легкового автомобиля.

Автодом Vario Perfect 1200 QS Platinum стоит от 2,2 миллиона евро. О нём рассказали на сайте Motor1.

ario Perfect 1200
Сзади есть багажник для автомобиля

В основе дома на колесах лежит трехосное шасси грузовика Mercedes Actros 2553 LLL. Его длина составляет 12 м, вес — 26 тоне, а также имеет выдвижные боковые секции и гараж для легкового автомобиля сзади. Автодом оснащен 12,8-литровым 530-сильным турбодизелем, пневмоподвеской и поворотными задними колесами.

автосалон
В отделке использованы кожа, дерево и дорогая плитка

Внутренняя площадь составляет 35 кв. м. В отделке интерьера использованы кожа, ореховое дерево и дорогая ткань, а на полу уложена плитка. Разумеется, покупатели смогут адаптировать автодом под свои нужды. В спальне установлена широкая кровать, а в гостиной — диван, который раскладывается с помощью электропривода.

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Салон Vario Perfect 1200
Диван оснастили электроприводом

Также здесь есть кожаные кресла, множество шкафов и ящиков, несколько телевизоров, спутниковый интернет и мощная акустика Bose. Рядом функций можно управлять с помощью сенсорных панелей или через смартфон.

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На кухне установлены индукционная плита, раковина, холодильник и духовка. В санузле есть просторная душевая кабина и дизайнерская раковина.

автодом, кухня
На кухне есть плита, холодильник и духовка

Кроме того, автодом Vario Perfect 1200 QS Platinum оснащен мощным бойлером, автономным дизельным обогревателем, 600-литровым баком для воды и 450-литровой емкостью для отходов.

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