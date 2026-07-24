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Маєток на колесах: вантажний Mercedes перетворили на автодім за 2,2 мільйона євро (фото)

Автодім Vario Perfect
Дім на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum коштує від 2,2 млн євро

Німецький виробник будинків на колесах Vario Mobil представив нову розкішну модель Perfect 1200 QS Platinum. У неї дорогий салон і є гараж для легкового авто.

Автодім Vario Perfect 1200 QS Platinum коштує від 2,2 мільйона євро. Про нього розповіли на сайті Motor1.

ario Perfect 1200
Ззаду є багажник для авто

В основі будинку на колесах лежить тривісне шасі вантажівки Mercedes Actros 2553 LLL. Він сягає 12 м завдовжки та важить 26 тонн, а також має висувні бокові секції і гараж для легкового автомобіля ззаду. Автодім оснащений 12,8-літровим 530-сильним турбодизелем, пневмопідвіскою та поворотними задніми колесами.

автодім салон
В оздобленні використали шкіру, дерево і дорогу плитку

Внутрішня площа становить 35 кв. м. В оздобленні інтер'єру використали шкіру, горіхове дерево та дорогу тканину, а на підлозі з'явилася плитка. Звісно ж, покупці зможуть кастомізувати автодім під себе. У спальні встановлене широке ліжко, а у вітальні диван, який розкладається з допомогою електропривода.

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Салон Vario Perfect 1200
Диван оснастили електроприводом

Також є шкіряні крісла, численні шафи та шухляди, кілька телевізорів, супутниковий інтернет і потужна акустика Bose. Низкою функцій можна керувати за допомогою сенсорних панелей, або ж через смартфон.

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На кухні встановили індукційну плиту, раковину, холодильник і духовку. У санвузлі є велика душова кабіна та дизайнерська раковина.

автодім кухня
На кухні є плита, холодильник та духовка

Крім того, дім на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum оснастили потужним бойлером, автономним дизельним опалювачем, 600-літровим баком для води та 450-літровою ємністю для відходів.

Раніше Фокус розповідав про розкішний позашляховий автодім за $1,1 мільйона на базі пікапа Chevrolet.

Також ми писали про маловідомий "автодім мрії" від Playboy.