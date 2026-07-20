Ресторан на колесах: фани "Формули-1" зможуть повечеряти, їдучи по гоночному треку (фото)

Заможним поціновувачам "Формули-1" запропонували цікаву послугу. Вони зможуть повечеряти в пересувному ресторані, який кружлятиме знаменитими гоночними трасами.

Нестандартна екскурсія The Out Lap ("Прогрівочне коло") з'явилася в каталозі послуг сервісу для VIP-вболівальників F1 Paddock Club, проте її вартість поки не оголосили. Про це повідомляє сайт The Drive.

The Out Lap — це вечеря у спеціальному ресторані на колесах, який рухається знаменитими автодромами, на яких проходять етапи чемпіонату "Формули-1". Перша подібна екскурсія пройшла в рамках Гран-прі Бельгії на трасі Спа-Франкоршам.

Пересувний ресторан обладнали у напівпричепі вантажівки Фото: Formula1.com Клієнтів обслуговує відомий шеф-кухар Яннік Аллено Фото: Formula1.com У меню ресторану — делікатеси Фото: Formula1.com Екскурсоводами виступають зірки "Формули-1" Фото: Formula1.com

Ресторан обладнали у напівпричепі вантажівки й він має повністю прозорі стіни, аби відвідувачі могли насолоджуватися краєвидами гоночного треку. Поки він долає кола автодромом, клієнтів обслуговує титулований французький шеф-кухар Яннік Аллено, ресторани якого зібрали одразу 16 зірок "Мішлен".

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Він готуває делікатеси, також гостям подають елітні напої на кшталт шампанського Moët чи коньяку Hennessy. Вечерю-екскурсію поділено на кілька "глав", кожна з яких супроводжуватиметься окремою справою.

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Своєрідними екскурсоводами та аніматорами під час вечері виступають зірки "Формули-1". На фото F1 Paddock Club можна пізнати чемпіонів Жака Вільньова та Міку Хаккінена. Час від часу ресторан на колесах зупинятиметься у знакових поворотах і легенди автоспорту ділитимуться своїми спогадами, пов'язаними з цими ділянками трас.

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