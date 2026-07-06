Сухопутна яхта: яким був маловідомий "автодім мрії" від Playboy (фото)

Свого часу журнал Playboy створив цікавий проєкт будинку на колесах Land Yacht. Він оснащений автопілотом, тепловізором та терасою на даху.

Футуристичний автодім Playboy Land Yacht ("Сухопутна яхта") у номері журналу за червень 1975 року, де його назвали "Великою американською машиною мрії". Про маловідомий проєкт розповіли на сайті Autoevolution.

Прозора задня частина створює ефект тераси Фото: Playboy

Дім на колесах створив спеціально для Playboy дизайнер Сід Мед, який свого часу працював у Ford, а пізніше розробляв транспортні засоби для фільмів "Чужі", "Трон" і "Той, хто біжить по лезу". Він спроєктував великий шестиколісний транспортний засіб із терасою для засмагання на даху.

замість керма встановили джойстики Фото: Playboy

Салон Playboy Land Yacht оздобили вельветом. Усередині з'явилися ліжко завширшки 180 см, розкладні дивани та кілька крісел, а повністю прозора задня частина створювала ефект тераси.

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Дім на колесах оснастили невеликим баром, телефоном та домашнім кінотеатром із висувним екраном. Також встановили санвузол з розсувними стінками.

Усередині обладнали лаунж-зону Фото: Playboy В оздобленні використали вельвет Фото: Playboy

Автодім Playboy Land Yacht не мав керма — його замінили джойстиками. Крім того, за задумом розробника, він повинен був отримати дисплей, автопілот та інфрачервону систему нічного бачення. Звісно, що у 70-х настільки сміливий проєкт не мав шансів стати серійним, тому він залишився тільки на папері.

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