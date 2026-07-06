Сухопутная яхта: каким был малоизвестный "автодом мечты" от Playboy (фото)
В своё время журнал Playboy разработал интересный проект дома на колёсах Land Yacht. Он оснащён автопилотом, тепловизором и террасой на крыше.
Футуристический автодом Playboy Land Yacht ("Сухопутная яхта") в номере журнала за июнь 1975 года, где его назвали "Великой американской машиной мечты". Об этом малоизвестном проекте рассказали на сайте Autoevolution.
Дом на колесах создал специально для Playboy дизайнер Сид Мэд, который в свое время работал в компании Ford, а позже разрабатывал транспортные средства для фильмов "Чужие", "Трон" и "Бегущий по лезвию". Он спроектировал большое шестиколесное транспортное средство с террасой для загара на крыше.
Салон Playboy Land Yacht отделан вельветом. Внутри появились кровать шириной 180 см, раскладные диваны и несколько кресел, а полностью прозрачная задняя часть создавала эффект террасы.
Дом на колесах оборудовали небольшим баром, телефоном и домашним кинотеатром с выдвижным экраном. Также установили санузел с раздвижными перегородками.
Автодом Playboy Land Yacht не имел руля — его заменили джойстиками. Кроме того, по замыслу разработчика, он должен был быть оснащён дисплеем, автопилотом и инфракрасной системой ночного видения. Конечно, в 70-х столь смелый проект не имел шансов стать серийным, поэтому он остался только на бумаге.
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