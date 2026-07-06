Сухопутная яхта: каким был малоизвестный "автодом мечты" от Playboy (фото)

В своё время журнал Playboy разработал интересный проект дома на колёсах Land Yacht. Он оснащён автопилотом, тепловизором и террасой на крыше.

Футуристический автодом Playboy Land Yacht ("Сухопутная яхта") в номере журнала за июнь 1975 года, где его назвали "Великой американской машиной мечты". Об этом малоизвестном проекте рассказали на сайте Autoevolution.

Прозрачная задняя часть создает эффект террасы Фото: Playboy

Дом на колесах создал специально для Playboy дизайнер Сид Мэд, который в свое время работал в компании Ford, а позже разрабатывал транспортные средства для фильмов "Чужие", "Трон" и "Бегущий по лезвию". Он спроектировал большое шестиколесное транспортное средство с террасой для загара на крыше.

вместо руля установили джойстики Фото: Playboy

Салон Playboy Land Yacht отделан вельветом. Внутри появились кровать шириной 180 см, раскладные диваны и несколько кресел, а полностью прозрачная задняя часть создавала эффект террасы.

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Дом на колесах оборудовали небольшим баром, телефоном и домашним кинотеатром с выдвижным экраном. Также установили санузел с раздвижными перегородками.

Внутри обустроили лаунж-зону Фото: Playboy В отделке использован вельвет Фото: Playboy

Автодом Playboy Land Yacht не имел руля — его заменили джойстиками. Кроме того, по замыслу разработчика, он должен был быть оснащён дисплеем, автопилотом и инфракрасной системой ночного видения. Конечно, в 70-х столь смелый проект не имел шансов стать серийным, поэтому он остался только на бумаге.

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