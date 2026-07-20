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Ресторан на колесах: фаны "Формулы-1" смогут поужинать, проезжая по гоночной трассе (фото)

мобильный ресторан
Болельщикам "Формулы-1" предлагают экскурсии по гоночным трассам в ресторане на колесах | Фото: Formula1.com

Состоятельным поклонникам "Формулы-1" предложили интересную услугу. Они смогут поужинать в передвижном ресторане, который будет курсировать по знаменитым гоночным трассам.

Нестандартная экскурсия The Out Lap ("Прогревочный круг") появилась в каталоге услуг сервиса для VIP-болельщиков F1 Paddock Club, однако её стоимость пока не объявлена. Об этом сообщает сайт The Drive.

The Out Lap — это ужин в специальном ресторане на колесах, который движется по знаменитым автодромам, на которых проходят этапы чемпионата "Формулы-1". Первая подобная экскурсия состоялась в рамках Гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам.

Передвижной ресторан оборудовали в полуприцепе грузовика
Передвижной ресторан оборудовали в полуприцепе грузовика
Фото: Formula1.com
Клиентов обслуживает известный шеф-повар Янник Аллено
Клиентов обслуживает известный шеф-повар Янник Аллено
Фото: Formula1.com
В меню ресторана — деликатесы
В меню ресторана — деликатесы
Фото: Formula1.com
В роли экскурсоводов выступают звезды "Формулы-1"
В роли экскурсоводов выступают звезды "Формулы-1"
Фото: Formula1.com
Передвижной ресторан оборудовали в полуприцепе грузовика
Клиентов обслуживает известный шеф-повар Янник Аллено
В меню ресторана — деликатесы
В роли экскурсоводов выступают звезды "Формулы-1"

Ресторан оборудовали в полуприцепе грузовика, и у него полностью прозрачные стены, чтобы посетители могли наслаждаться видами гоночной трассы. Пока он преодолевает круги по автодрому, клиентов обслуживает титулованный французский шеф-повар Янник Аллено, рестораны которого собрали сразу 16 звезд "Мишлен".

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Он готовит деликатесы, а гостям также подают элитные напитки, такие как шампанское Moët или коньяк Hennessy. Ужин-экскурсия разделен на несколько "глав", каждая из которых будет сопровождаться отдельным мероприятием.

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Своеобразными экскурсоводами и аниматорами во время ужина выступают звезды "Формулы-1". На фото F1 Paddock Club можно узнать чемпионов Жака Вильнёва и Мику Хаккинена. Время от времени ресторан на колесах будет останавливаться на знаковых поворотах, и легенды автоспорта будут делиться своими воспоминаниями, связанными с этими участками трасс.

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