Ресторан на колесах: фаны "Формулы-1" смогут поужинать, проезжая по гоночной трассе (фото)
Состоятельным поклонникам "Формулы-1" предложили интересную услугу. Они смогут поужинать в передвижном ресторане, который будет курсировать по знаменитым гоночным трассам.
Нестандартная экскурсия The Out Lap ("Прогревочный круг") появилась в каталоге услуг сервиса для VIP-болельщиков F1 Paddock Club, однако её стоимость пока не объявлена. Об этом сообщает сайт The Drive.
The Out Lap — это ужин в специальном ресторане на колесах, который движется по знаменитым автодромам, на которых проходят этапы чемпионата "Формулы-1". Первая подобная экскурсия состоялась в рамках Гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам.
Ресторан оборудовали в полуприцепе грузовика, и у него полностью прозрачные стены, чтобы посетители могли наслаждаться видами гоночной трассы. Пока он преодолевает круги по автодрому, клиентов обслуживает титулованный французский шеф-повар Янник Аллено, рестораны которого собрали сразу 16 звезд "Мишлен".
Он готовит деликатесы, а гостям также подают элитные напитки, такие как шампанское Moët или коньяк Hennessy. Ужин-экскурсия разделен на несколько "глав", каждая из которых будет сопровождаться отдельным мероприятием.Важно
Своеобразными экскурсоводами и аниматорами во время ужина выступают звезды "Формулы-1". На фото F1 Paddock Club можно узнать чемпионов Жака Вильнёва и Мику Хаккинена. Время от времени ресторан на колесах будет останавливаться на знаковых поворотах, и легенды автоспорта будут делиться своими воспоминаниями, связанными с этими участками трасс.
Ранее Фокус сообщал, что электрокроссовер Skoda обогнал знаменитые суперкары Ferrari и Lamborghini в гонке.
Кроме того, мы писали об экстремальных внедорожных домах на колесах Rossmönster.