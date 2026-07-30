Неприметный эксклюзив: старый 57-летний Ford Mustang продали по цене Rolls-Royce (фото)

Ford Mustang 1969 года на аукционе ушёл с молотка за 550 000 долларов. Спортивный автомобиль оснащён огромным 7,0-литровым двигателем V8 мощностью 375 сил.

Высокая цена на Ford Mustang, сопоставимая с ценой нового Rolls-Royce Phantom, обусловлена тем, что это чрезвычайно редкая заряженная версия Boss 429. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона Mecum.

Всего было выпущено 859 купе Ford Mustang Boss 429 1969 года выпуска Фото: Mecum

Boss 429 — один из самых дорогих вариантов Ford Mustang за всю историю. Этот спорткар, по сути, представляет собой серийную версию гоночного авто из чемпионата NASCAR.

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Правила этих гонок в 60-х годах требовали наличия серийных аналогов гоночных авто. Именно поэтому в 1969 году была выпущена лимитированная серия из 859 купе Ford Mustang Boss 429.

Два года назад спорткар отреставрировали Фото: Mecum

Главная особенность Ford Mustang Boss 429 скрывается под капотом: там установлен огромный 7,0-литровый V8 мощностью 375 к. с. (хотя существует мнение, что на самом деле мощность была выше). С 4-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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Ford Mustang Boss 429 1969 года также получил спортивную подвеску и усовершенствованные тормоза. А вот внешне он неприметен и почти не отличается от стандартного Mustang — его выдаёт лишь большой воздухозаборник на капоте.

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 мощностью 375 сил Фото: Mecum

Именно этот Ford Mustang Boss 429 два года назад прошел полную реставрацию, а его пробег за 57 лет составляет всего 54,5 тыс. км.

Кстати, на этом же аукционе побитый и ржавый Ford Mustang 1968 года был продан за 181 500 долларов.

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