Неприметный эксклюзив: старый 57-летний Ford Mustang продали по цене Rolls-Royce (фото)
Ford Mustang 1969 года на аукционе ушёл с молотка за 550 000 долларов. Спортивный автомобиль оснащён огромным 7,0-литровым двигателем V8 мощностью 375 сил.
Высокая цена на Ford Mustang, сопоставимая с ценой нового Rolls-Royce Phantom, обусловлена тем, что это чрезвычайно редкая заряженная версия Boss 429. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона Mecum.
Boss 429 — один из самых дорогих вариантов Ford Mustang за всю историю. Этот спорткар, по сути, представляет собой серийную версию гоночного авто из чемпионата NASCAR.Важно
Правила этих гонок в 60-х годах требовали наличия серийных аналогов гоночных авто. Именно поэтому в 1969 году была выпущена лимитированная серия из 859 купе Ford Mustang Boss 429.
Главная особенность Ford Mustang Boss 429 скрывается под капотом: там установлен огромный 7,0-литровый V8 мощностью 375 к. с. (хотя существует мнение, что на самом деле мощность была выше). С 4-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.
Ford Mustang Boss 429 1969 года также получил спортивную подвеску и усовершенствованные тормоза. А вот внешне он неприметен и почти не отличается от стандартного Mustang — его выдаёт лишь большой воздухозаборник на капоте.
Именно этот Ford Mustang Boss 429 два года назад прошел полную реставрацию, а его пробег за 57 лет составляет всего 54,5 тыс. км.
Кстати, на этом же аукционе побитый и ржавый Ford Mustang 1968 года был продан за 181 500 долларов.
Также Фокус сообщал, что в Киеве был замечен редкий роскошный универсал Ford.