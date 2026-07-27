Ржавый 58-летний Ford Mustang после ДТП ушел с молотка по цене нового Maybach (фото)

В США на аукционе продали поврежденный в ДТП кабриолет Ford Mustang 1968 года выпуска. За автомобиль, который уже начал ржаветь, заплатили 181 500 долларов.

Высокая цена на Ford Mustang, сопоставимая со стоимостью нового кроссовера Maybach, обусловлена тем, что это редкая заряженная версия Shelby GT500KR. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона Mecum.

Спортивный автомобиль местами заржавел Фото: Mecum

Владелец рассказал, что Ford Mustang Shelby GT500KR принадлежал его дяде. В своё время автомобиль попал в ДТП, после чего его поставили в гараж на несколько десятилетий. У него повреждена передняя часть, а на кузове местами видна ржавчина.

Салон Shelby GT500 KR не поврежден и сохранился лучше. Пробег Ford Mustang составляет 130 тыс. км.

Салон Shelby GT500KR неплохо сохранился Фото: Mecum

Ford Mustang Shelby GT500KR (King of road — "Король дороги") — ценная коллекционная модель. Всего в 1968 году было выпущено лишь 518 таких кабриолетов.

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Знаменитый гонщик и конструктор Кэролл Шелби установил под капотом Ford Mustang большой 7,0-литровый двигатель V8. На бумаге он развивал 335 к. с., а в реальности — примерно 400 сил (мощность занижали, так как в 60-х годах в США от неё зависела стоимость страхования).

Под капотом Shelby GT500KR установлен 7,0-литровый двигатель V8 Фото: Mecum

С 4-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч. Кабриолет оснащён самоблокирующимся дифференциалом, усилителем руля и передними дисковыми тормозами.

Ранее компания Ford представила малоизвестный семейный автомобиль 60-х годов, который опередил своё время — в нём были установлены система климат-контроля, холодильник, телевизор и панорамная крыша со сменной тонировкой.

Также Фокус сообщал, что отреставрированный после ДТП суперкар McLaren, принадлежавший звезде Pink Floyd, был выставлен на аукцион за 35 миллионов долларов.