Іржавий 58-річний Ford Mustang після ДТП пішов із молотка за ціною нового Maybach (фото)

У США на аукціоні продали пошкоджений у ДТП кабріолет Ford Mustang 1968 року. За авто, яке вже почало іржавіти, віддали 181 500 доларів.

Висока ціна Ford Mustang на рівні нового кросовера Maybach обумовлена тим, що це рідкісна заряджена версія Shelby GT500KR. Про авто розповіли на сайті аукціону Mecum.

Спорткар місцями заіржавів Фото: Mecum

Власник розповів, що Ford Mustang Shelby GT500KR належав його дядьку. Свого часу авто потрапило у ДТП, після чого його поставили в гараж на кілька десятиріч. У нього пошкоджена передня частина, а на кузові місцями видно іржу.

Салон Shelby GT500 KR не пошкоджений і зберігся краще. Пробіг Ford Mustang становить 130 тис. км.

Салон Shelby GT500KR непогано зберігся Фото: Mecum

Ford Mustang Shelby GT500KR (King of road – "Король дороги") – цінна колекційна модель. Усього в 1968 році випустили лише 518 таких кабріолетів.

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Знаменитий гонщик і конструктор Керолл Шелбі встановив під капот Ford Mustang великий 7,0-літровий V8. На папері він розвивав 335 к. с., а в реальності – приблизно 400 сил (потужність занижували, бо в 60-х у США від неї залежала вартість страхування).

Під капотом Shelby GT500KR встановлено 7,0-літровий V8 Фото: Mecum

Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год. Кабріолет оснащений самоблокувальним диференціалом, підсилювачем керма і передніми дисковими гальмами.

Раніше Ford показав маловідоме сімейне авто 60-х, яке випередило свій час — отримало клімат-контроль, холодильник, телевізор і панорамний дах зі змінним тонуванням.

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