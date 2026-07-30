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Непоказний ексклюзив: старий 57-річний Ford Mustang продали за ціною Rolls-Royce (фото)

Ford Mustang 1969
Ford Mustang Boss 429 — рідкісна заряджена версія моделі | Фото: Mecum

Ford Mustang 1969 року на аукціоні пішов із молотка за 550 000 доларів. Спортивне авто оснащене величезним 7,0-літровим V8 на 375 сил.

Висока ціна Ford Mustang на рівні нового Rolls-Royce Phantom обумовлена тим, що це надзвичайно рідкісна заряджена версія Boss 429. Про авто розповіли на сайті аукціону Mecum.

Ford Mustang Boss 429
Випустили всього 859 купе Ford Mustang Boss 429 1969 року
Фото: Mecum

Boss 429 — один із найдорожчих варіантів Ford Mustang усіх часів. Спорткар, по суті, є серійною версією гоночного авто з чемпіонату NASCAR.

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Правила цих перегонів у 60-х вимагали наявності серійних аналогів гоночних авто. Саме тому в 1969 році виготовили лімітовану партію з 859 купе Ford Mustang Boss 429.

Салон Ford Mustang 1969
Два роки тому спорткар відреставрували
Фото: Mecum

Головна особливість Ford Mustang Boss 429 ховається під капотом: там встановлено величезний 7,0-літровий V8 на 375 к. с. (хоча існує думка, що насправді потужність була більшою). Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

Відео дня

Ford Mustang Boss 429 1969 року також отримав спортивну підвіску і покращені гальма. А от зовні він непоказний і майже не відрізняється від стандартного Mustang — його видає лише великий повітрозабірник на капоті.

двигун Ford Boss 429
Під капотом встановлено 7,0-літровий 375-сильний V8
Фото: Mecum

Конкретно цей Ford Mustang Boss 429 два роки тому пройшов повну реставрацію, а його пробіг за 57 років становить усього 54,5 тис. км.

Між іншим, на цьому ж аукціоні битий та іржавий Ford Mustang 1968 року продали за $181 500.

Також Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний розкішний універсал Ford.