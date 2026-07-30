Непоказний ексклюзив: старий 57-річний Ford Mustang продали за ціною Rolls-Royce (фото)

Ford Mustang 1969 року на аукціоні пішов із молотка за 550 000 доларів. Спортивне авто оснащене величезним 7,0-літровим V8 на 375 сил.

Висока ціна Ford Mustang на рівні нового Rolls-Royce Phantom обумовлена тим, що це надзвичайно рідкісна заряджена версія Boss 429. Про авто розповіли на сайті аукціону Mecum.

Випустили всього 859 купе Ford Mustang Boss 429 1969 року Фото: Mecum

Boss 429 — один із найдорожчих варіантів Ford Mustang усіх часів. Спорткар, по суті, є серійною версією гоночного авто з чемпіонату NASCAR.

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Правила цих перегонів у 60-х вимагали наявності серійних аналогів гоночних авто. Саме тому в 1969 році виготовили лімітовану партію з 859 купе Ford Mustang Boss 429.

Два роки тому спорткар відреставрували Фото: Mecum

Головна особливість Ford Mustang Boss 429 ховається під капотом: там встановлено величезний 7,0-літровий V8 на 375 к. с. (хоча існує думка, що насправді потужність була більшою). Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

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Ford Mustang Boss 429 1969 року також отримав спортивну підвіску і покращені гальма. А от зовні він непоказний і майже не відрізняється від стандартного Mustang — його видає лише великий повітрозабірник на капоті.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 375-сильний V8 Фото: Mecum

Конкретно цей Ford Mustang Boss 429 два роки тому пройшов повну реставрацію, а його пробіг за 57 років становить усього 54,5 тис. км.

Між іншим, на цьому ж аукціоні битий та іржавий Ford Mustang 1968 року продали за $181 500.

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