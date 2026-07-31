Брутальний дизайн і 800 сил: представлено екстремальний пікап Ford (фото)

Пікап Ford F-150 отримав нову надпотужну модифікацію Super Snake Sport. Авто занижене та оснащене 800-сильним компресорним V8.

Екстремальний тюнінг Ford F-150 виконала компанія Shelby American. Подробиці пікапа з'явилися на її сайті.

У Shelby вже давно виробляють заряджені пікапи Ford F-150, які є альтернативою Raptor. Оскільки Ford F-150 Raptor неможливо обрати в короткому двомісному виконанні, то саме така версія з'явилася у Shelby.

Для тюнінгу обрали короткий варіант пікапа Фото: Shelby

5,0-літровий V8 доповнили механічним компресором, що збільшило його потужність удвічі — з 405 до 810 сил. Крім того, встановлено спортивний вихлоп Borla.

10-ступінчастий автомат і повний привід залишилися без змін. Пікап отримав занижену спортивну підвіску з регульованими амортизаторами King та більші гальма від Baer.

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Відрізнити новий Ford F-150 Super Snake Sport можна за інакшою решіткою радіатора, агресивним обвісом та капотом із повітрозабірниками. Крім того, встановлені 22-дюймові диски. Салон пікапа ще не показали, проте відомо, що він оздоблений шкірою і карбоном.

Компресор збільшив потужність 5,0-літрового V8 до 810 сил Фото: Shelby

Усього випустять 500 таких пікапів Shelby. Ціна Ford F-150 Super Snake Sport становить 115 795 доларів.

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