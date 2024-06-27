Позашляховий монстр: презентовано надпотужний пікап Ford для важкого бездоріжжя (відео)

Новий Ford Shelby F-150 став брутальнішим на вигляд і розкішнішим всередині. Потужність двигуна V8 збільшили до 796 сил, а підвіску посилили для бездоріжжя.

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Пікап Ford F-150 2024 отримав надпотужну спортивну версію. Її створили спеціалісти Shelby, які доопрацьовують не лише Ford Mustang, а й інші моделі марки. Про авто розповіли на сайті компанії.

Потужність двигуна збільшено до 796 сил Фото: Shelby

Новий Ford Shelby F-150 оснащений звичним 5,0-літровим V8, який доповнили механічним компресором та спортивним вихлопом Borla. Потужність зросла з 406 до 796 к. с.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: Shelby

Крім того, доопрацьована ходова Ford F-150 – встановлені посилені амортизатори, а кліренс збільшили на 76 мм (до 325 мм). Звертають на себе увагу і величезні 35-дюймові шини для бездоріжжя.

Крісла прикрасили червоними написами Shelby Фото: Shelby

Пікап Ford F-150 від Shelby доступний лише в чотиридверному виконанні. Від стандартної моделі його можна відрізнити за агресивнішою передньою частиною – замінені решітка радіатора, капот та бампер. Також встановлені підніжки з електроприводом.

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Салон Ford Shelby F-150 оздоблено шкірою та карбоном, а на педалях з’явилися металічні накладки. Також додали особливі килимки, а сидіння прикрасили вишитими написами Shelby.

Усього випустять лише 800 Ford Shelby F-150. Вартість пікапа становить 139 900 доларів.

Цікаво, що це не найпотужніший пікап Ford F-150, адже недавно показали 1400-сильне авто.

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