Позашляхова розкіш: дебютував новий пікап Land Rover Defender (фото)
У Land Rover Defender зрізали дах та встановили вантажний кузов. Також з'явилися позашляхові шини, підніжки та багажник на даху.
У Land Rover Defender 2024 з’явилася версія в кузові пікап. Її виготовлятимуть невеликими партіями та продаватимуть за ціною від 155 000 євро. Про це повідомляється на сайті компанії Heritage Customs.
Саме це нідерландське ательє виконало тюнінг Land Rover Defender. За основу взяли позашляховик у найдовшій 5,3-метровій версії 130: на його переробку в пікап іде три місяці.Важливо
У Land Rover Defender зрізають задню частину та встановлюють вантажний кузов. Крім того, пікап отримує обвіс, 20-дюймові позашляхові шини, підніжки, додаткову оптику та багажник на дах. Запропоновані ексклюзивні варіанти забарвлення та внутрішнього оздоблення дорогою шкірою чи алькантарою.
Пікап Land Rover Defender пропонують лише з одним силовим агрегатом – 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 400 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Її лише доповнили новим гучнішим вихлопом. Звісно ж, збережено повний привід зі знижувальною передачею.
Раніше стало відомо, що Land Rover відродить модель Freelander у форматі електрокара.
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