Позашляхова розкіш: дебютував новий пікап Land Rover Defender (фото)

У Land Rover Defender зрізали дах та встановили вантажний кузов. Також з'явилися позашляхові шини, підніжки та багажник на даху.

Related video

У Land Rover Defender 2024 з’явилася версія в кузові пікап. Її виготовлятимуть невеликими партіями та продаватимуть за ціною від 155 000 євро. Про це повідомляється на сайті компанії Heritage Customs.

Ззаду з'явився вантажний кузов Фото: Heritage Customs

Саме це нідерландське ательє виконало тюнінг Land Rover Defender. За основу взяли позашляховик у найдовшій 5,3-метровій версії 130: на його переробку в пікап іде три місяці.

Важливо

Король бездоріжжя: тест-драйв нового Ford Ranger Tremor

У Land Rover Defender зрізають задню частину та встановлюють вантажний кузов. Крім того, пікап отримує обвіс, 20-дюймові позашляхові шини, підніжки, додаткову оптику та багажник на дах. Запропоновані ексклюзивні варіанти забарвлення та внутрішнього оздоблення дорогою шкірою чи алькантарою.

Фото: Heritage Customs

Пікап Land Rover Defender пропонують лише з одним силовим агрегатом – 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 400 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Її лише доповнили новим гучнішим вихлопом. Звісно ж, збережено повний привід зі знижувальною передачею.

Раніше стало відомо, що Land Rover відродить модель Freelander у форматі електрокара.

Також Фокус розповідав про ексклюзивний тюнінгований Range Rover у Києві.