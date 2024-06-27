Внедорожный монстр: презентован сверхмощный пикап Ford для тяжелого бездорожья (видео)

Новый Ford Shelby F-150 стал брутальнее на вид и роскошнее внутри. Мощность двигателя V8 увеличили до 796 сил, а подвеску усилили для бездорожья.

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Пикап Ford F-150 2024 получил сверхмощную спортивную версию. Ее создали специалисты Shelby, которые дорабатывают не только Ford Mustang, но и другие модели марки. Об авто рассказали на сайте компании.

Мощность двигателя увеличена до 796 сил Фото: Shelby

Новый Ford Shelby F-150 оснащен привычным 5,0-литровым V8, который дополнили механическим компрессором и спортивным выхлопом Borla. Мощность выросла с 406 до 796 л. с.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Shelby

Кроме того, доработана ходовая Ford F-150 — установлены усиленные амортизаторы, а клиренс увеличили на 76 мм (до 325 мм). Обращают на себя внимание и огромные 35-дюймовые шины для бездорожья.

Кресла украсили красными надписями Shelby Фото: Shelby

Пикап Ford F-150 от Shelby доступен только в четырехдверном исполнении. От стандартной модели его можно отличить по более агрессивной передней части — заменены решетка радиатора, капот и бампер. Также установлены подножки с электроприводом.

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Салон Ford Shelby F-150 отделан кожей и карбоном, а на педалях появились металлические накладки. Также добавили особые коврики, а сиденья украсили вышитыми надписями Shelby.

Всего выпустят всего 800 Ford Shelby F-150. Стоимость пикапа составляет 139 900 долларов.

Интересно, что это не самый мощный пикап Ford F-150, ведь недавно показали 1400-сильное авто.

Также Фокус рассказывал о новом пикапе Land Rover Defender.