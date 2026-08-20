Понад 1000 км: новітній електрокросовер BMW вразив запасом ходу в реальних умовах (фото)

Новий BMW iX3 продемонстрував чималий реальний запас ходу. Електрокросовер проїхав понад 1000 км без підзарядки.

Запас ходу BMW iX3 у реальних умовах перевірили в Китаї. Про це повідомляє сайт Inside EVs.

Електромобіль BMW iX3 проїхав без підзарядки від заводу німецького бренду в Шеньяні до тестового полігону в Пекіні дорогами загального користування. Дистанція маршруту склала 1030 км і на фініші ще залишилося 5% заряду батареї.

Паспортний запас ходу BMW iX3 50L становить 919 км Фото: BMW

Паспортний запас ходу було перевищено на понад 100 км. Крім того, новий BMW iX3 перевершив попереднє своє досягнення: нещодавно електрокросовер проїхав 805 км без підзарядки у пробізі в районі китайського озера Цинхай.

Для випробування обрали стандартний електрокросовер BMW iX3 у подовженому виконання 50L. Саме така модель виробляється в Китаї.

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Новий BMW iX3 50L оснащений двома моторами, які сумарно розвивають 463 к. с. і 645 Н∙м, а також великою батареєю ємністю 108 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 919 км за циклом CLTC. Швидка зарядка дозволяє додати понад 400 км за 10 хвилин.

До речі, нещодавно у виробництво надійшов побратим iX3 — електричний седан BMW i3.

Також Фокус писав, що BMW показала заряджений кросовер X5 M 2000 року, якого не існувало.