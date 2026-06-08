Запас ходу двох десятків електрокарів перевірили в реальних умовах: результати здивували

У Норвегії провели масштабний тест двох десятків сучасних електромобілів. Їх запас ходу перевірили в реальних умовах.

Випробування організувала Норвезька автомобільна федерація (NAF). Усього перевірили 24 моделі, повідомляє сайт Carscoops.

Нові електромобілі випробовували за методикою WLTP, яку використовують для визначення паспортного запасу ходу в Європі. Усі авто проїжджали однакову дистанцію при температурі повітря від 12 до 18 градусів за Цельсієм.

BMW iX3 проїхав 781 км без підзарядки Фото: BMW

Результати виявилися несподіваними, адже низка моделей перевищила заявлені виробниками показники. Найкраще у цьому плані проявив себе мінівен Xpeng X9 – проїхав 640 км, що на 11,4% перевищує паспортний запас ходу 580 км. У Kia EV2 різниця склала 5,4% (325 км проти 308 км), а в Mercedes GLB350 – 5,3% (593 км проти 563 км).

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У той же час, новий MG IM6 подолав 446 км, що на 11,7% менше заявленого показника в 505 км. А Hyundai Ioniq 9 не дотягнув 5,7% до паспортних показників – 566 км проти 600.

Модель Паспортний запас ходу, км Реальний запас ходу, км Різниця BMW iX3 770 781 +1.5% Lucid Gravity 748 720 -3.7% Mercedes-Benz CLA 708 675 -4.7% Mercedes-Benz GLC 400 643 665 +3.4% Xpeng X9 580 646 +11.4% Polestar 3 625 601 -3.8% Mercedes-Benz GLB 350 563 593 +5.3% Toyota C-HR+ 607 587 -3.4% Kia EV4 594 575 -3.3% Hyundai Ioniq 9 600 566 -5.7% Smart #5 540 556 3% Kia EV5 520 509 -2.1% Toyota bZ4X 506 506 0% MG S6 485 502 +3.4% Citroen E-C5 Aircross 513 500 -2.5% Mazda 6e 479 485 +1.2% BYD Atto EVO 470 460 -2.1% MG IM6 505 446 -11.7% Changan Deepal S05 445 431 -3.1% Kia PV5 412 420 +1.8% Hyundai Inster 360 373 +3.5% KGM Musso 379 369 -2.6% Dongfeng Vigo 340 348 +2.3% Kia EV2 308 325 +5.4%

Найбільший запас ходу в тесті продемонстрували BMW iX3 (781 км) і Lucid Gravity (720 км), а найменший – вищезазначений Kia EV2 і Dongfeng Vigo (348 км).

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