Запас ходу двох десятків електрокарів перевірили в реальних умовах: результати здивували
У Норвегії провели масштабний тест двох десятків сучасних електромобілів. Їх запас ходу перевірили в реальних умовах.
Випробування організувала Норвезька автомобільна федерація (NAF). Усього перевірили 24 моделі, повідомляє сайт Carscoops.
Нові електромобілі випробовували за методикою WLTP, яку використовують для визначення паспортного запасу ходу в Європі. Усі авто проїжджали однакову дистанцію при температурі повітря від 12 до 18 градусів за Цельсієм.
Результати виявилися несподіваними, адже низка моделей перевищила заявлені виробниками показники. Найкраще у цьому плані проявив себе мінівен Xpeng X9 – проїхав 640 км, що на 11,4% перевищує паспортний запас ходу 580 км. У Kia EV2 різниця склала 5,4% (325 км проти 308 км), а в Mercedes GLB350 – 5,3% (593 км проти 563 км).
У той же час, новий MG IM6 подолав 446 км, що на 11,7% менше заявленого показника в 505 км. А Hyundai Ioniq 9 не дотягнув 5,7% до паспортних показників – 566 км проти 600.
|Модель
|Паспортний запас ходу, км
|Реальний запас ходу, км
|Різниця
|BMW iX3
|770
|781
|+1.5%
|Lucid Gravity
|748
|720
|-3.7%
|Mercedes-Benz CLA
|708
|675
|-4.7%
|Mercedes-Benz GLC 400
|643
|665
|+3.4%
|Xpeng X9
|580
|646
|+11.4%
|Polestar 3
|625
|601
|-3.8%
|Mercedes-Benz GLB 350
|563
|593
|+5.3%
|Toyota C-HR+
|607
|587
|-3.4%
|Kia EV4
|594
|575
|-3.3%
|Hyundai Ioniq 9
|600
|566
|-5.7%
|Smart #5
|540
|556
|3%
|Kia EV5
|520
|509
|-2.1%
|Toyota bZ4X
|506
|506
|0%
|MG S6
|485
|502
|+3.4%
|Citroen E-C5 Aircross
|513
|500
|-2.5%
|Mazda 6e
|479
|485
|+1.2%
|BYD Atto EVO
|470
|460
|-2.1%
|MG IM6
|505
|446
|-11.7%
|Changan Deepal S05
|445
|431
|-3.1%
|Kia PV5
|412
|420
|+1.8%
|Hyundai Inster
|360
|373
|+3.5%
|KGM Musso
|379
|369
|-2.6%
|Dongfeng Vigo
|340
|348
|+2.3%
|Kia EV2
|308
|325
|+5.4%
Найбільший запас ходу в тесті продемонстрували BMW iX3 (781 км) і Lucid Gravity (720 км), а найменший – вищезазначений Kia EV2 і Dongfeng Vigo (348 км).
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