Проривні літієві батареї дозволять електрокарам проїжджати 1600 км без підзарядки

Найбільший у світі виробник батарей для електромобілів CATL почав розробку літієвих акумуляторів нового покоління. Вони дозволять збільшити запас ходу до 1600 км.

Інноваційні літій-повітряні батареї (Li-O2) анонсував на енергетичному форумі в Пекіні головний науковий співробітник CATL та академік Китайської інженерної академії Ву Кай. Їх планують запустити у виробництво з 2030 року, повідомляє сайт CarNewsChina.

Літій-повітряні батареї називають "дихаючими" Фото: CATL

Літій-повітряні батареї не мають нікелю, кобальту чи марганцю в конструкції. Вони отримали літієвий анод та пористий катод, а катодним реагентом є кисень із повітря (через це такі батареї називають "дихаючими"). До того ж, у них простіша конструкція та менша маса.

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Та головна перевага літій-повітряних батарей — висока щільність енергії. Розробники підрахували, що в теорії можна досягнути приголомшливого показника в 12 000 Вт∙год на 1 кг ваги. Для порівняння у літій-іонних батареї цей показник не перевищує 250-300 Вт∙год на кг, а в твердотілих — 500 Вт∙год на кг. Це повинно забезпечити запас ходу електрокарів у 1600 км.

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Щільність енергії в літій-повітряних акумуляторах може сягати 1200 Вт∙год на кг Фото: CATL

Утім, варто відзначити, що поки таких показників ще не досягнули. У 2025 році Іллінойський інститут технології продемонстрував дослідні літій-повітряні батареї для електромобілів зі щільністю енергії 1200 Вт∙год на кг, які витримали 1000 циклів зарядки.

Між іншим, нещодавно в Китаї представили твердотілу батарею, яка довговічна і заряджається за 3 хвилини.

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