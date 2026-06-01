Виробник iPhone випустив недорогого суперника Tesla Model Y із запасом ходу 570 км (фото)

Foxtron Cavira — недорогий сімейний електрокросовер

На Тайвані презентували новий Foxtron Cavira. Доступний електричний кросовер запропонують у версіях потужністю до 468 сил із запасом ходу до 578 км.

Електромобіль Foxtron Cavira — нова модель від тайванського гіганта Foxconn. Компанія, яка займається виробництвом iPhone для Apple, останнім часом активно розвиває автомобільну лінійку. Про новинку розповіли на сайті Carscoops.

Модель розробили спеціалісти Foxconn
Електрокросовер Foxtron Cavira — серійна версія концепту Model C, який дебютував ще в кінці 2021 року. Він сягає 4695 мм завдовжки при колісній базі 2920 мм, тобто подібний за розмірами до Tesla Model Y. У нього рельєфні боковини, а фари з'єднані діодними смугами.

Недорога модель непогано оснащена
У салоні встановили цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін портретного формату, проте є і фізичні перемикачі. Комплектація Foxtron Cavira включає акустику з 12 динаміками, клімат-контроль із розпилювачем парфумів, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

Новий Foxtron Cavira запропонують у 249-сильній задньопривідній та 468-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант стартує до сотні за 3,9 с. Із батареєю ємністю 82,7 кВт∙год запас ходу становить 538 км із повним приводом та 578 км — із заднім.

Електромобіль Foxconn спочатку продаватимуть на Тайвані, а пізніше стартує його експорт. Точна ціна Foxtron Cavira поки не розкривається, але відомо, що він буде не набагато дорожчим з молодшу модель Bria, яка коштує від $28 700.

