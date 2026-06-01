Виробник iPhone випустив недорогого суперника Tesla Model Y із запасом ходу 570 км (фото)

На Тайвані презентували новий Foxtron Cavira. Доступний електричний кросовер запропонують у версіях потужністю до 468 сил із запасом ходу до 578 км.

Електромобіль Foxtron Cavira — нова модель від тайванського гіганта Foxconn. Компанія, яка займається виробництвом iPhone для Apple, останнім часом активно розвиває автомобільну лінійку. Про новинку розповіли на сайті Carscoops.

Електрокросовер Foxtron Cavira — серійна версія концепту Model C, який дебютував ще в кінці 2021 року. Він сягає 4695 мм завдовжки при колісній базі 2920 мм, тобто подібний за розмірами до Tesla Model Y. У нього рельєфні боковини, а фари з'єднані діодними смугами.

У салоні встановили цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін портретного формату, проте є і фізичні перемикачі. Комплектація Foxtron Cavira включає акустику з 12 динаміками, клімат-контроль із розпилювачем парфумів, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

Новий Foxtron Cavira запропонують у 249-сильній задньопривідній та 468-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант стартує до сотні за 3,9 с. Із батареєю ємністю 82,7 кВт∙год запас ходу становить 538 км із повним приводом та 578 км — із заднім.

Електромобіль Foxconn спочатку продаватимуть на Тайвані, а пізніше стартує його експорт. Точна ціна Foxtron Cavira поки не розкривається, але відомо, що він буде не набагато дорожчим з молодшу модель Bria, яка коштує від $28 700.

Між іншим, нещодавно дебютував перший електромобіль Ferrari. Він розроблений колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом, який створив перші iPhone.

