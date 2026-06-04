Прорывные литиевые батареи позволят электрокарам проезжать 1600 км без подзарядки

Крупнейший в мире производитель батарей для электромобилей CATL начал разработку литиевых аккумуляторов нового поколения. Они позволят увеличить запас хода до 1600 км.

Инновационные литий-воздушные батареи (Li-O2) анонсировал на энергетическом форуме в Пекине главный научный сотрудник CATL и академик Китайской инженерной академии Ву Кай. Их планируют запустить в производство с 2030 года, сообщает сайт CarNewsChina.

Литий-воздушные батареи называют "дышащими" Фото: CATL

Литий-воздушные батареи не имеют никеля, кобальта или марганца в конструкции. Они получили литиевый анод и пористый катод, а катодным реагентом является кислород из воздуха (поэтому такие батареи называют "дышащими"). К тому же, у них более простая конструкция и меньшая масса.

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Но главное преимущество литий-воздушных батарей — высокая плотность энергии. Разработчики подсчитали, что в теории можно достичь потрясающего показателя в 12 000 Вт∙ч на 1 кг веса. Для сравнения у литий-ионных батареи этот показатель не превышает 250-300 Вт∙ч на кг, а у твердотельных — 500 Вт∙ч на кг. Это должно обеспечить запас хода электрокаров в 1600 км.

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Плотность энергии в литий-воздушных аккумуляторах может достигать 1200 Вт∙ч на кг Фото: CATL

Впрочем, стоит отметить, что пока таких показателей еще не достигли. В 2025 году Иллинойский институт технологии продемонстрировал опытные литий-воздушные батареи для электромобилей с плотностью энергии 1200 Вт∙ч на кг, которые выдержали 1000 циклов зарядки.

Между прочим, недавно в Китае представили твердотельную батарею, которая долговечна и заряжается за 3 минуты.

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