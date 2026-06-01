Попит повертається: які електромобілі купують українці в 2026 році (фото)
Продажі електрокарів в Україні обвалилися у 2026 році, проте останнім часом попит поступово відновлюється. Найчастіше обирають нові китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan.
За чотири місяці 2026 року в Україні вперше поставили на облік 8,5 тис. нових та вживаних електромобілів. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Попит на електромобілі в Україні, звісно, нижчий, аніж у 2025 році, що обумовлено скасуванням пільг при розмитненні. Утім, зі зростанням вартості пального їх стали активніше купувати.
Нових електромобілів у 2026 році придбали 1859 електрокарів. Серед них переважають китайські електромобілі, а найбільше серед них моделей BYD.
Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2026 рік:
- BYD Leopard 3 — 312 проданих авто.
- BYD Sea Lion 06 EV — 216 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 161 од.
- Zeekr 001 — 153 од.
- Zeekr 7X — 92 од.
Вживаних електромобілів поставили на облік 6641. Лідирує Nissan Leaf, також популярні електрокари Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні у 2026 році:
- Nissan Leaf — 898 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 — 811 од.
- Tesla Model Y — 788 од.
- Kia Niro EV — 326 од.
- Chevrolet Bolt — 325 од.
До речі, в Україні суттєво зріс попит на китайські авто і більшість із них є електрокарами.
