Попит повертається: які електромобілі купують українці в 2026 році (фото)

Продажі електрокарів в Україні обвалилися у 2026 році, проте останнім часом попит поступово відновлюється. Найчастіше обирають нові китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan.

За чотири місяці 2026 року в Україні вперше поставили на облік 8,5 тис. нових та вживаних електромобілів. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Попит на електромобілі в Україні, звісно, нижчий, аніж у 2025 році, що обумовлено скасуванням пільг при розмитненні. Утім, зі зростанням вартості пального їх стали активніше купувати.

BYD Leopard 3 — найпопулярніший новий електромобіль в Україні у 2026 році

Нових електромобілів у 2026 році придбали 1859 електрокарів. Серед них переважають китайські електромобілі, а найбільше серед них моделей BYD.

Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2026 рік:

BYD Leopard 3 — 312 проданих авто. BYD Sea Lion 06 EV — 216 од. Volkswagen ID.UNYX — 161 од. Zeekr 001 — 153 од. Zeekr 7X — 92 од.

Вживаних електромобілів поставили на облік 6641. Лідирує Nissan Leaf, також популярні електрокари Tesla.

Nissan Leaf лідирує у сегменті вживаних електромобілів

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні у 2026 році:

Nissan Leaf — 898 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 — 811 од. Tesla Model Y — 788 од. Kia Niro EV — 326 од. Chevrolet Bolt — 325 од.

До речі, в Україні суттєво зріс попит на китайські авто і більшість із них є електрокарами.

