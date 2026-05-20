В Україну стрімко зріс попит на китайські авто: найпопулярніші моделі (фото)

Українці стали купувати значно більше авто з Китаю, причому тепер обирають не лише електромобілі, а й економні гібриди.

У квітні першу реєстрацію в Україні пройшли 1252 китайських авто. Це одразу на 69% більше, аніж у березні та фактично на рівні квітня 2025 року (-0,3%), коли діяли пільги на електромобілі. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Саме електромобілі з Китаю залишаються найпопулярнішими — їх 46,1% від загальної кількості авто. Зростання вартості пального підштовхнуло багатьох українців до вибору електрокара.

BYD Song L лідирує у вживаному сегменті

Утім, зростає попит і на економічні китайські гібриди – їх частка зросла до 30%. Бензинові авто складають 19,6% від загальної кількості, дизельні – 4,1%, а авто з ГБО – 0,2%.

Нових авто з Китаю придбали 1076 (+4% до квітня 2026 року). Серед них переважають моделі BYD.

Топ 5 найпопулярніших нових авто з Китаю в Україні за квітень 2026 року:

BYD Sea Lion 06 — 102 проданих авто. BYD Leopard 3 — 96 од. BYD Song L — 94 од. MG ZS — 52 од. Chery Tiggo 4 — 51 од.

Вживаних китайських авто купили 176 (-21%) і в цьому сегменті також найбільше моделей BYD.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:

BYD Song L — 22 зареєстрованих авто. Buick Envision — 15 од. KIA EV5 — 9 од. BYD Sea Lion 05 — 8 од. BYD Song Plus — 7 од.

