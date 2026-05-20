В Україну стрімко зріс попит на китайські авто: найпопулярніші моделі (фото)
Українці стали купувати значно більше авто з Китаю, причому тепер обирають не лише електромобілі, а й економні гібриди.
У квітні першу реєстрацію в Україні пройшли 1252 китайських авто. Це одразу на 69% більше, аніж у березні та фактично на рівні квітня 2025 року (-0,3%), коли діяли пільги на електромобілі. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Саме електромобілі з Китаю залишаються найпопулярнішими — їх 46,1% від загальної кількості авто. Зростання вартості пального підштовхнуло багатьох українців до вибору електрокара.
Утім, зростає попит і на економічні китайські гібриди – їх частка зросла до 30%. Бензинові авто складають 19,6% від загальної кількості, дизельні – 4,1%, а авто з ГБО – 0,2%.
Нових авто з Китаю придбали 1076 (+4% до квітня 2026 року). Серед них переважають моделі BYD.
Топ 5 найпопулярніших нових авто з Китаю в Україні за квітень 2026 року:
- BYD Sea Lion 06 — 102 проданих авто.
- BYD Leopard 3 — 96 од.
- BYD Song L — 94 од.
- MG ZS — 52 од.
- Chery Tiggo 4 — 51 од.
Вживаних китайських авто купили 176 (-21%) і в цьому сегменті також найбільше моделей BYD.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:
- BYD Song L — 22 зареєстрованих авто.
- Buick Envision — 15 од.
- KIA EV5 — 9 од.
- BYD Sea Lion 05 — 8 од.
- BYD Song Plus — 7 од.
До речі, в Україні зростає попит і на вживані авто зі США й завозять чимало електрокарів.
