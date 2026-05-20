В Украине стремительно вырос спрос на китайские авто: самые популярные модели (фото)

Украинцы стали покупать значительно больше авто из Китая, причем теперь выбирают не только электромобили, но и экономные гибриды.

В апреле первую регистрацию в Украине прошли 1252 китайских авто. Это сразу на 69% больше, чем в марте и фактически на уровне апреля 2025 года (-0,3%), когда действовали льготы на электромобили. Статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Именно электромобили из Китая остаются самыми популярными — их 46,1% от общего количества авто. Рост стоимости топлива подтолкнул многих украинцев к выбору электрокара.

Впрочем, растет спрос и на экономичные китайские гибриды — их доля выросла до 30%. Бензиновые авто составляют 19,6% от общего количества, дизельные — 4,1%, а авто с ГБО — 0,2%.

Новых авто из Китая приобрели 1076 (+4% к апрелю 2026 года). Среди них преобладают модели BYD.

Топ 5 самых популярных новых авто из Китая в Украине за апрель 2026 года:

BYD Sea Lion 06 — 102 проданных авто. BYD Leopard 3 — 96 ед. BYD Song L — 94 ед. MG ZS — 52 ед. Chery Tiggo 4 — 51 ед.

Подержанных китайских авто купили 176 (-21%) и в этом сегменте также больше всего моделей BYD.

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:

BYD Song L — 22 зарегистрированных авто. Buick Envision — 15 ед. KIA EV5 — 9 ед. BYD Sea Lion 05 — 8 ед. BYD Song Plus — 7 ед.

Кстати, в Украине растет спрос и на подержанные авто из США и завозят немало электрокаров.

