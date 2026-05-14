Китайский Land Cruiser: на европейский рынок выйдет оригинальный пикап в ретростиле (фото)

Новый BAW 212 T01 начнут продавать в Европе. Рамный пикап богато оснащен и получил тяговитый турбодизель.

Китайский пикап BAW 212 T01 выйдет на рынок в Германии и будет стоить от 41 995 евро, то есть будет дешевле Ford Ranger или Toyota Hilux. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Модель оснащена 190-сильным турбодизелем Фото: BAIC

5,5-метровый BAW 212 T01 от концерна BAIC — китайский аналог Jeep Gladiator, ведь он также создан на базе внедорожника в ретростиле. В анфас он напоминает Toyota Land Cruiser FJ40, хотя на самом деле дизайнеры вдохновлялись BAW 212 первого поколения, который дебютировал в 1965 году.

В салоне классические крупные переключатели сочетаются с двумя современными экранами на передней панели. Европейская версия модели довольно богато оснащена — 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, акустика с 8 динамиками, электропривод, подогрев и вентиляция сидений.

Новый BAW 212 T01 дебютирует в Европе с 2,3-литровым турбодизелем на 190 л. с. и 500 Н∙м. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч, а средний расход топлива составляет 9,1 л на 100 км.

В паре с дизелем работает 8-ступенчатый автомат. Полный привод дополнили понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов, а клиренс пикапа составляет 250 мм.

