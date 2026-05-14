Китайський Land Cruiser: на європейський ринок вийде оригінальний пікап у ретростилі (фото)

Новий BAW 212 T01 почнуть продавати в Європі. Рамний пікап багато оснащений та отримав тяговитий турбодизель.

Китайський пікап BAW 212 T01 вийде на ринок у Німеччині та коштуватиме від 41 995 євро, тобто буде дешевшим за Ford Ranger чи Toyota Hilux. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Фото: BAIC

5,5-метровий BAW 212 T01 від концерну BAIC — китайський аналог Jeep Gladiator, адже він також створений на базі позашляховика в ретростилі. В анфас він нагадує Toyota Land Cruiser FJ40, хоча насправді дизайнери надихалися BAW 212 першого покоління, який дебютував у 1965 році.

У салоні класичні крупні перемикачі поєднуються з двома сучасними екранами на передній панелі. Європейська версія моделі доволі багато оснащена — 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, датчики світла і дощу, акустика з 8 динаміками, електропривід, підігрів та вентиляція сидінь.

Новий BAW 212 T01 дебютує в Європі з 2,3-літровим турбодизлем на 190 к. с. та 500 Н∙м. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год, а середня витрата пального становить 9,1 л на 100 км.

У парі з дизелем працює 8-ступінчастий автомат. Повний привід доповнили знижувальною передачею та трьома блокуваннями диференціалів, а кліренс пікапа становить 250 мм.

