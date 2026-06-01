Спрос возвращается: какие электромобили покупают украинцы в 2026 году (фото)

Продажи электрокаров в Украине обвалились в 2026 году, однако в последнее время спрос постепенно восстанавливается. Чаще всего выбирают новые китайские модели, а также подержанные Tesla и Nissan.

За четыре месяца 2026 года в Украине впервые поставили на учет 8,5 тыс. новых и подержанных электромобилей. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Спрос на электромобили в Украине, конечно, ниже, чем в 2025 году, что обусловлено отменой льгот при растаможке. Впрочем, с ростом стоимости топлива их стали активнее покупать.

BYD Leopard 3 — самый популярный новый электромобиль в Украине в 2026 году

Новых электромобилей в 2026 году приобрели 1859 электрокаров. Среди них преобладают китайские электромобили, а больше всего среди них моделей BYD.

Топ 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за 2026 год:

BYD Leopard 3 — 312 проданных авто. BYD Sea Lion 06 EV — 216 ед. Volkswagen ID.UNYX — 161 ед. Zeekr 001 — 153 ед. Zeekr 7X — 92 ед.

Подержанных электромобилей поставили на учет 6641. Лидирует Nissan Leaf, также популярны электрокары Tesla.

Nissan Leaf лидирует в сегменте подержанных электромобилей

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине в 2026 году:

Nissan Leaf — 898 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 811 ед. Tesla Model Y — 788 ед. Kia Niro EV — 326 ед. Chevrolet Bolt — 325 ед.

Кстати, в Украине существенно вырос спрос на китайские авто и большинство из них являются электрокарами.

