Спрос возвращается: какие электромобили покупают украинцы в 2026 году (фото)
Продажи электрокаров в Украине обвалились в 2026 году, однако в последнее время спрос постепенно восстанавливается. Чаще всего выбирают новые китайские модели, а также подержанные Tesla и Nissan.
За четыре месяца 2026 года в Украине впервые поставили на учет 8,5 тыс. новых и подержанных электромобилей. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Спрос на электромобили в Украине, конечно, ниже, чем в 2025 году, что обусловлено отменой льгот при растаможке. Впрочем, с ростом стоимости топлива их стали активнее покупать.
Новых электромобилей в 2026 году приобрели 1859 электрокаров. Среди них преобладают китайские электромобили, а больше всего среди них моделей BYD.
Топ 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за 2026 год:
- BYD Leopard 3 — 312 проданных авто.
- BYD Sea Lion 06 EV — 216 ед.
- Volkswagen ID.UNYX — 161 ед.
- Zeekr 001 — 153 ед.
- Zeekr 7X — 92 ед.
Подержанных электромобилей поставили на учет 6641. Лидирует Nissan Leaf, также популярны электрокары Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине в 2026 году:
- Nissan Leaf — 898 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 811 ед.
- Tesla Model Y — 788 ед.
- Kia Niro EV — 326 ед.
- Chevrolet Bolt — 325 ед.
Кстати, в Украине существенно вырос спрос на китайские авто и большинство из них являются электрокарами.
Также Фокус писал о недорогом коммерческом электромобиле BYD.