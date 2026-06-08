Запас хода двух десятков электрокаров проверили в реальных условиях: результаты удивили

В Норвегии провели масштабный тест двух десятков современных электромобилей. Их запас хода проверили в реальных условиях.

Испытания организовала Норвежская автомобильная федерация (NAF). Всего проверили 24 модели, сообщает сайт Carscoops.

Новые электромобили испытывали по методике WLTP, которую используют для определения паспортного запаса хода в Европе. Все авто проезжали одинаковую дистанцию при температуре воздуха от 12 до 18 градусов по Цельсию.

BMW iX3 проехал 781 км без подзарядки Фото: BMW

Результаты оказались неожиданными, ведь ряд моделей превысил заявленные производителями показатели. Лучше всего в этом плане проявил себя минивэн Xpeng X9 — проехал 640 км, что на 11,4% превышает паспортный запас хода 580 км. У Kia EV2 разница составила 5,4% (325 км против 308 км), а у Mercedes GLB350 — 5,3% (593 км против 563 км).

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В то же время, новый MG IM6 преодолел 446 км, что на 11,7% меньше заявленного показателя в 505 км. А Hyundai Ioniq 9 не дотянул 5,7% до паспортных показателей — 566 км против 600.

Модель Паспортний запас ходу, км Реальний запас ходу, км Різниця BMW iX3 770 781 +1.5% Lucid Gravity 748 720 -3.7% Mercedes-Benz CLA 708 675 -4.7% Mercedes-Benz GLC 400 643 665 +3.4% Xpeng X9 580 646 +11.4% Polestar 3 625 601 -3.8% Mercedes-Benz GLB 350 563 593 +5.3% Toyota C-HR+ 607 587 -3.4% Kia EV4 594 575 -3.3% Hyundai Ioniq 9 600 566 -5.7% Smart #5 540 556 3% Kia EV5 520 509 -2.1% Toyota bZ4X 506 506 0% MG S6 485 502 +3.4% Citroen E-C5 Aircross 513 500 -2.5% Mazda 6e 479 485 +1.2% BYD Atto EVO 470 460 -2.1% MG IM6 505 446 -11.7% Changan Deepal S05 445 431 -3.1% Kia PV5 412 420 +1.8% Hyundai Inster 360 373 +3.5% KGM Musso 379 369 -2.6% Dongfeng Vigo 340 348 +2.3% Kia EV2 308 325 +5.4%

Наибольший запас хода в тесте продемонстрировали BMW iX3 (781 км) и Lucid Gravity (720 км), а наименьший — вышеупомянутый Kia EV2 и Dongfeng Vigo (348 км).

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