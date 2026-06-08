Запас хода двух десятков электрокаров проверили в реальных условиях: результаты удивили
В Норвегии провели масштабный тест двух десятков современных электромобилей. Их запас хода проверили в реальных условиях.
Испытания организовала Норвежская автомобильная федерация (NAF). Всего проверили 24 модели, сообщает сайт Carscoops.
Новые электромобили испытывали по методике WLTP, которую используют для определения паспортного запаса хода в Европе. Все авто проезжали одинаковую дистанцию при температуре воздуха от 12 до 18 градусов по Цельсию.
Результаты оказались неожиданными, ведь ряд моделей превысил заявленные производителями показатели. Лучше всего в этом плане проявил себя минивэн Xpeng X9 — проехал 640 км, что на 11,4% превышает паспортный запас хода 580 км. У Kia EV2 разница составила 5,4% (325 км против 308 км), а у Mercedes GLB350 — 5,3% (593 км против 563 км).
В то же время, новый MG IM6 преодолел 446 км, что на 11,7% меньше заявленного показателя в 505 км. А Hyundai Ioniq 9 не дотянул 5,7% до паспортных показателей — 566 км против 600.
|Модель
|Паспортний запас ходу, км
|Реальний запас ходу, км
|Різниця
|BMW iX3
|770
|781
|+1.5%
|Lucid Gravity
|748
|720
|-3.7%
|Mercedes-Benz CLA
|708
|675
|-4.7%
|Mercedes-Benz GLC 400
|643
|665
|+3.4%
|Xpeng X9
|580
|646
|+11.4%
|Polestar 3
|625
|601
|-3.8%
|Mercedes-Benz GLB 350
|563
|593
|+5.3%
|Toyota C-HR+
|607
|587
|-3.4%
|Kia EV4
|594
|575
|-3.3%
|Hyundai Ioniq 9
|600
|566
|-5.7%
|Smart #5
|540
|556
|3%
|Kia EV5
|520
|509
|-2.1%
|Toyota bZ4X
|506
|506
|0%
|MG S6
|485
|502
|+3.4%
|Citroen E-C5 Aircross
|513
|500
|-2.5%
|Mazda 6e
|479
|485
|+1.2%
|BYD Atto EVO
|470
|460
|-2.1%
|MG IM6
|505
|446
|-11.7%
|Changan Deepal S05
|445
|431
|-3.1%
|Kia PV5
|412
|420
|+1.8%
|Hyundai Inster
|360
|373
|+3.5%
|KGM Musso
|379
|369
|-2.6%
|Dongfeng Vigo
|340
|348
|+2.3%
|Kia EV2
|308
|325
|+5.4%
Наибольший запас хода в тесте продемонстрировали BMW iX3 (781 км) и Lucid Gravity (720 км), а наименьший — вышеупомянутый Kia EV2 и Dongfeng Vigo (348 км).
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