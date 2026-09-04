Почти 190 тысяч авто под угрозой: BMW отзывает популярные в Украине седаны из-за возгораний

BMW отзывает почти 190 тысяч седанов из-за дефектного реле стартера, которое может привести к возгоранию. В списке figurent популярные в Украине модели 3-й, 5-й и 7-й серий.

Немецкий автопроизводитель запустил масштабную сервисную кампанию: под нее попали почти 190 тысяч седанов, выпущенных с 2014 по 2020 год. Причина — неисправное реле стартера, способное привести к пожару. Поскольку в перечне значатся распространенные в Украине "тройки", "пятерки" и "семерки", владельцам стоит проверить свои машины.

Об этом сообщает Motor1.

Регулирующие органы Германии установили, что внутрь реле стартера может проникать вода. Со временем она разъедает контакты, а коррозия может привести к короткому замыканию и возгоранию моторного отсека.

Игнорировать такую неисправность не стоит. Насторожить должны затрудненный или нестабильный запуск двигателя, запах горящего пластика из-под капота, а также внезапные сбои в работе электрооборудования на приборной панели. Владельцам рекомендуют дождаться письма от дилера — устранение дефекта осуществляется бесплатно.

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Кто входит в группу риска и как устраняют дефект

Кампания охватывает 189 130 автомобилей, выпущенных в период с 29 июля 2014 года по 12 ноября 2020 года. Речь идет о двух поколениях самых популярных моделей марки: 3-Series (от кузова F30 до ранних G20), 5-Series (F10 и G30) и флагманские "семерки" (F01/F02 и G11/G12).

Официальные сервисы решили эту проблему радикально и, что важно, за счет производителя. Вместо замены уплотнителя или самого реле механики устанавливают совершенно новый стартер в сборе. Такой подход окончательно преграждает путь влаги внутрь узла.

Узнать, подпадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно по VIN-коду на официальном сайте марки или обратившись в ближайший дилерский центр.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали четыре модели 2026 года, способные прослужить не менее десяти лет благодаря высокой надежности. В список вошли Honda CR-V, Toyota Sienna, Hyundai Elantra Hybrid и Lexus LS.

Также речь шла о решении наблюдательного совета Volkswagen: концерн утвердил план трансформации, предусматривающий сокращение еще 50 тысяч рабочих мест. Это самая масштабная реорганизация за всю историю компании.

Кроме того, сообщалось о легендарном роскошном седане с 12-цилиндровым двигателем и отделкой уровня Bentley, который продается по цене подержанного хэтчбека. Впрочем, за привлекательной ценой скрывается угроза огромных затрат на ремонт.